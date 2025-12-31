房市冷颼颼不換屋也能升級生活！「軟裝正夯」市場快速升溫

以軟裝進行居家改造。（圖／TVBS）

軟裝設計成為居家改造新趨勢，越來越多人選擇透過非永久性的家具與裝飾品來改變空間氛圍，而非進行大規模施工。這種方式不僅成本較低、彈性高，還能依照心情、季節或生活需求進行調整。專家指出，在央行祭出第七波信用管制後，房市交易降溫，裝修預算縮減，促使軟裝市場快速升溫。同時，台灣邁向超高齡化社會，無障礙設施需求增加，許多家庭選擇在不換屋的情況下升級舊屋硬體。

軟裝改造成為居家設計的新寵，只要透過綠色植栽、抱枕、地毯與小物件點綴，就能快速提升居家質感。空間美學總監王愛茹表示，10坪大的客廳可搭配駝色、卡其色，讓灰色沙發跳脫出來，擺放茶几營造咖啡時光的美好氛圍，不需花費很多預算就能達到理想效果，還能依照個人喜好的個性和色調做搭配。

與傳統裝修不同，軟裝不需投入大筆預算，能依照需求分階段調整，以小額投入帶來明顯改變。王愛茹強調，軟裝的另一優勢是搬家時能一併帶走，延續使用價值。她說，許多人考慮到未來可能從小兩房換到三房，擔心裝潢風格不符合下一手屋主喜好，因此更願意在軟裝上花費。

軟裝之所以受到青睞，主要優勢在於彈性高、負擔低，同時也反映出房市環境的轉變。王愛茹表示，軟裝價位親民，從十幾萬到二十萬的簡易配置，到五十萬到八十萬的高質感選擇，都能達到理想效果。房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，央行限貸令使許多購屋族必須補足貸款缺口，裝潢預算因此被迫縮減，許多人轉而透過軟裝來補足特別的居家規劃需求。

央行去年9月祭出第七波信用管制後，房市交易明顯降溫，連帶影響裝修產業。生活服務媒合平台董事長李倫家表示，今年前10個月裝修相關需求比去年減少8%，驗屋服務與室內設計減幅最明顯，超過五成，系統櫃設計也下滑四成，凸顯房屋買氣銳減對相關產業鏈的影響。

隨著台灣邁向超高齡化社會，無障礙設施需求增加，許多家庭選擇在不換屋的情況下升級舊屋硬體。張旭嵐表示，現在許多公寓會加裝樓梯升降梯，一方面補足公寓沒有電梯的問題，另一方面協助長輩在熟悉的環境中繼續居住，不必搬到新環境。市場正朝向更彈性、更貼近生活需求的方向發展，在有限預算下提升居家品質將成為下一波市場競爭關鍵。

