房市冷 去年12月房貸餘額年增4.46%寫8年最低
（中央社記者潘姿羽台北26日電）房市冷颼颼，中央銀行今天公布2025年12月房貸餘額為新台幣11兆5779億元，年增率下滑至4.46%，創2018年1月以來、8年最低水準。央行官員直言，2024年房市熱絡，2025年則顯著降溫，導致房貸餘額成長動能明顯放緩。
央行統計，2025年12月房貸餘額為11兆5779億元，月增487億元，單月增量為5個月來最高，但年增率4.46%改寫8年新低，且連續15個月下滑。
央行官員解釋，2024年房市景氣熱絡，2025年則因央行選擇性信用管制等相關措施發酵，市場明顯降溫，從建物移轉棟數持續呈現年減也可看出端倪，不過年底是購屋旺季，建商也希望可在農曆年前完成交屋，讓民眾過個好年，去年12月市場略有回溫，因此會有單月好轉、年增幅卻收斂的情況。
而有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，去年12月再度轉呈下跌，月減159億元，降至3兆4475億元，年增0.27%。
央行官員說明，2020年底以來，央行推出一系列選擇性信用管制，相關部會也有健全房地產措施，加上這段期間原物料價格一度上漲，而後房市降溫，諸多因素導致建商心態轉趨審慎，建築貸款餘額增速一路下滑。
回顧全年表現，以年度平均餘額的年變動來看，2025年房貸平均餘額為11兆3385億元，年增7.11%，增幅低於2024年的9.94%，但高於2023年的5.45%。
央行官員指出，2024年房市價量齊揚，價格因素推升房貸規模，即便2025年市場降溫，房貸絕對規模仍處高檔，從全年表現來看，年增幅僅低於去年，和前幾年相比則差異不大。
2025年建築貸款平均餘額為3兆4403億元，年增率僅1.75%，持續下滑。央行官員表示，2021年建築貸款年增率還有19.17%，2022年下滑至12.37%，2023年跌至個位數後，增速持續放緩，趨勢延續至今，並無改變。
媒體關注近期全台爆發「土方之亂」墊高建商成本，是否會進一步打擊建商信心，央行官員表示，營建剩餘土石方新制攸關建商成本，但話題還在發酵，如何影響建商決策，有待更多時間觀察。（編輯：林家嫻）1150126
