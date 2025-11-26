房市冷、討論熱？數據揭密：今年H1買房只看「三大趨勢」

興富發在北中南推出大型指標案，使得網路聲量爆發。資料照



全台房市冷颼颼，線上討論熱度雖然略有下滑，卻未如成交量般重挫，七大都會區呈現明顯的聲量集中化趨勢。意藍資訊總經理楊立偉表示，透過社群口碑資料庫，對七都熱門建商與建案的網路文章統計整合，今年上半年「品牌建商」、「指標建案」與「重劃區大案」成為帶動房市討論的三大主軸，而北中南三區的熱度分布也逐漸具備明確輪廓。

根據OpView社群口碑資料庫統計，今年上半年房市在政府限貸令與房價高漲雙重壓力下，整體社群討論聲量達289萬則，平均聲量趨勢較去年下半年微降10.8%。

廣告 廣告

綜觀七都的建商與建案聲量，興富發、遠雄、富宇等大型開發商強勢占據全台前段班。興富發因在北、中、南皆推出大型指標案，使得聲量呈現跨區域爆發；遠雄則受惠於北高雙軸心布局，穩居南北市場關注焦點；富宇、璟都、華固等品牌建商亦在區域市場展現穩定的社群滲透度，反映買家對「品牌保值度」的高度依賴。

彥星喬商廣告傳播事業群董事長劉安立分析，在建案端，上半年全台討論度最高的前幾名呈現三大類型，一是具地標效應的超高價建築，如台北市的「陶朱隱園」，憑藉區位稀有性與建築話題性，持續吸收大量媒體與社群流量；二是豪宅品牌延伸的系列建案，如台中的「聯聚玉衡大廈」，因規劃尺度與品牌光環，討論度穩定且黏著度高；三是大型重劃區指標案，如高雄的「AI 慕光城」等，因區域快速發展與市場預期心理，帶動大量轉載、議題延伸與跨縣市關注。

意藍資訊總經理楊立偉觀察輿情結構，今年上半年房市呈現三大趨勢，首先，品牌建商影響力持續增強，今年的聲量集中度明顯高於往年，買方對於建商的「品牌履約紀錄、建材透明度、工程品質」的敏感度持續上升，使大型開發商在高低價產品線皆具備顯著優勢。

其次，地標型與稀有建案具備超高討論吸引力，如北市豪宅與特殊建築案，因具備不可複製性，能吸收廣泛的跨縣市流量，甚至帶動整體區域房價心理預期。最後，重劃區大案帶動「區域話題擴散效應」，中南部重劃區的大型案量，透過建案自身的社群擴散、議題包裝與在地生活機能討論，使買盤對區域價值更加關注，形成從建案帶動區域、區域反饋建案的正向循環。

彙整OpView社群口碑資料庫與彥星喬商廣告傳播事業群，隨著指標案陸續公開、政策環境趨於穩定，下半年預期仍將延續品牌建商領漲、地標建案吸睛、重劃區案量帶動話題的市場格局；未來房市熱度持續圍繞在「品牌、區域、指標案」三大核心，並可能形成更明顯的市場分層與產品定位競爭。

更多太報報導

房貸餘額年增率連13降！土建融由負轉正 央行曝「個案拉抬」所致

打房見效！政策緊縮 南二都賣壓大「議價空間增」

北市房價鐵板一塊！預售屋最低價看不見6、7字頭