房市凍他業績卻暴衝1700萬！永慶不動產古家銘：選對品牌才能攀上巔峰

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

畢業北漂到台北加入信義房屋慘遭滑鐵盧的I人，卻成為花蓮房地產的超級業務，永慶不動產花蓮吉安和平加盟店經紀人員古家銘用自身特色加上品牌優勢，為自己打出一場精采的逆轉勝！

隨著社群影音蓬勃發展，帶動房仲業掀起個人品牌經營風潮。古家銘掌握短影音行銷趨勢，搭配永慶加盟體系跨店聯賣、科技工具等優勢，創造穩定且高效的客源導流模式。今年截至 11 月，古家銘業績已突破1,730萬元，加入永慶不動產5年，總業績突破6,870萬元，是花蓮地區績效最突出的經紀人員。

古家銘念書時主修土地管理，從求學時期便確定要走不動產這條路。畢業後北漂到台北，加入信義房屋，但因被限制只能做開發、不能銷售，加上個性內向、人生地不熟，3個月試用期後選擇離開。後來轉任估價師助理，負責替銀行查估房價，但月薪僅2.8-3萬元，「就算努力十年，也看不到未來。」之後花蓮因蘇花改帶動房市交易熱絡，他返鄉加入親戚創立的自營房仲品牌，重新開始房仲職涯。

返鄉初期，剛好遇上市場大好，只要物件上架就能收到大量買方詢問，成交相當順利。然而做了6、7年，古家銘逐漸發現小品牌資源有限，單打獨鬥的模式難以放大成績，為了突破困境、追求更好的發展，他在2020年加入永慶不動產，開始一步步攀上高峰。

集團聯賣＋資源助攻 加入永慶火力全開

加入永慶不動產後，古家銘的業績幾乎每年成長，第一年就突破700萬，2022年起更連續4年達成千萬經紀人員，今年房市冷颼颼，他卻創造1,730萬元的個人新高紀錄！他巧妙地形容：「以前自己做品牌像雜貨店，空間小、人力少，能賣的東西有限；加入永慶後就像大型量販店，舞台瞬間放大數倍，客人的任何需求在這裡都找得到。」

永慶房產集團強大的跨品牌聯賣制度，讓物件的曝光量暴增，只要案件一上架，全台各店的同仁就會主動帶客來配件，他自己也經常協助其他店家導客，讓開發與銷售形成雙向強攻，成交效率大幅提升。他今年有超過3成的案件是借助聯賣成交，也有多次與外縣市加盟友店及跨品牌合作經驗，他的專任比也因個人專業與永慶的資源優勢加成而提升，今年突破6成。

樹立不動產顧問專業形象 淡市依然周周成交

今年古家銘共成交了56件，等於周周都在簽約，95%都是住宅案件，委託進案數也相當穩定。如何能在市場巨變時穩住陣腳？古家銘認為，淡市中更重要的是協助買賣雙方在價格上達到共識。「現在買方都會精打細算，如果屋主堅持高價格，成交會變得很難。」

成功居中協商買賣雙方的關鍵，則來自角色定位不同。古家銘在跟屋主溝通時，是以「不動產顧問」的角度，向屋主提出詳盡的行銷曝光策略、目前市況，以及買方需求分析等，以證明調整價格的必要性，進而順利讓案件進入交易階段。

科技工具提升效率 誠實揭露瑕疵

永慶加盟總部早已將《i智慧pro系統》整合於各行動裝置，即便人不在辦公室，利用手機、iPad就能查詢所有物件，或是配合客戶需求，篩選屋齡、坪數，迅速配案、帶看；如果客人現場看完不喜歡，也能立即提供其他選擇。「以前小品牌沒有這種工具，帶看要帶大疊資料，現在有工具輔助，服務效率好太多了！」

古家銘相當認同永慶房產集團的「先誠實再成交」理念，舉凡漏水、壁癌、白蟻等屋況瑕疵一定會主動揭露，但他不只揭露，也會提出進一步解決方式，例如議價時替買方爭取可用於修繕的價差；而若是成交後才發現瑕疵，他也會一定會協助雙方調解，確保問題能圓滿解決。

用鏡頭取代社交 靠持續學習突破每個房市周期

業務給人的刻板印象往往是外向、熱情，然而古家銘卻說自己是標準的「I人」，早年在台北之所以挫折，就是因為不擅長和陌生人社交。這兩年，他全力投入短影音經營，不以跳舞博眼球，他堅持用專業口吻介紹物件，再搭配AI的華麗特效，一周固定產出1-2支影片，吸引不少客戶主動委託，「我不擅長面對很多人，但我可以面對鏡頭，把影片做到最好，讓作品替我說話」。

回顧14年房仲生涯，古家銘觀察，以前房仲登報紙就能賣，到了數位時代要會拍好照片、拍影片，現在連AI動畫都要會做。他認為自己能有今天的成就，關鍵在於不斷學習與自律提升，「只要一直走在前面，就不怕被市場淘汰。」

照片來源：古家銘提供

