房市凍漲衝擊？長照基金短少150億 衛福部：另尋財源、基金仍充裕

衛福部次長呂建德今日出席「長照CARE到心坎裡」影音競賽頒獎典禮。（李念庭攝）

台灣正式邁入超高齡社會，全台65歲以上高齡人口高達467萬。長照基金主要財源房地合一稅，受房市凍漲影響，較前年減少150億元，長照基金縮水、需求卻大增，引發外界擔憂。衛福部次長呂建德表示，長照基金仍充裕，會透過其他方式確保財源無虞，也呼籲立法院儘速審議總預算。

財政部統計，去年房地合一稅收挹注長照基金，較前年減少150億元，總稅收全年挹注規模也減少14.9％。民團擔心，補助縮水、服務需求大增，恐影響整體服務品質。

衛福部次長呂建德今日（2）指出，長照基金來源很多元，目前房市確實仍然下滑，但衛福部會透過其他方式，確保所有支出及財源無虞，且長照基金目前仍然很充裕，請各界放心。

至於未來是否有機會調高長照給支付費用，呂建德說，會依據目前人口高齡化及實際需求進行調整。長照3.0今年上路，但總預算仍未審過，雖然長照推動主要由長照基金支應，但基金與預算也有關聯，且都是福國利民的政策，呼籲立法院儘速完成審議，確保民眾福祉。

衛福部今日舉辦「長照CARE到心坎裡」影音競賽頒獎典禮，並邀請藝人鼓鼓（呂思緯）擔任徵件活動大使。鼓鼓身為失智症母親照顧者，長期關注長照議題，多次在社群推廣、分享真實經歷、拍攝形象影片，打動許多參賽同學，將長照議題轉化為年輕人的共同語言。

呂建德表示，超高齡社會不只是長輩的事，全社會都要共同關心，且需要「向下扎根」，過去長照宣導主要都是40歲以上，但現在認為年輕一輩，大學甚至國中小教育也能夠來學習照顧長輩，老化是每個人必經過程，希望年輕一輩能夠了解長照相關議題。

呂建德說明，本次活動分為「觀察與想像」、「共鳴與渴望」、「行動與倡議」三個主題，吸引39所大專院校、136隊、229位學生跨域組隊參賽。本次徵件獲得近150件作品，內容涵蓋創意短片、紀錄片與AI生成動畫，展現了「向下扎根」長照識能的多元可能。

