房市到底有多慘？專家解密一數字給答案：比表面還更嚴峻！

2025年代表房市買氣的「買賣移轉棟數」，即使有史上最高繼承、預售屋交屋潮挹注，仍僅有26.1萬棟創歷史第三低，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政府打炒不打房，買氣出現重挫顯示過往確實有大量炒房非自住需求，值得注意的是，2025年第一次登記數量高達17.7萬棟，扣除預售屋交屋潮後，可發現實際成屋買氣比表面數字還更加嚴峻。

數據顯示，2025年買賣移轉26.1萬棟，較前一年度35萬棟年減25%；拍賣移轉因房貸族繳款穩定，全年僅剩3,228棟持續探底；繼承登記受人口老化影響，達7.8萬棟持續走高；贈與登記5.27萬棟，年減2%，推測與房市交易減少導致夫妻節稅贈與需求下降有關；建物所有權第一次登記高達17.7萬棟，創下近25年新高。

曾敬德分析，拍賣移轉低迷反映出目前房貸違約狀況並不普遍，法拍市場供給量有限。而買賣移轉棟數之所以能維持在26萬棟，很大程度是仰賴過去三、四年銷售穩定的預售案進入交屋期。雖然2025年成交量劇縮，但依照歷史經驗，市場在經歷外力導致的巨幅量縮後，隔年通常會進入築底階段，觀望的遞延買盤在房價趨於穩定後，仍有機會緩步重返市場。

展望2026年，房市仍將處於盤整復甦期。由於新成屋交屋潮仍在持續，短期內移轉數據可能仍具備一定支撐，但整體買氣的熱度仍須視政策環境與利率走勢而定。對於自住客而言，市場由熱轉冷正是挑選物件、理性議價的時機。隨著投機風氣消退，房市將回歸剛性需求導向，價格與成交量兩極化的現象，也將考量各地區的產業基本面與發展潛力。

