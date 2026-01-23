房市北強南弱！十大建商保蛋黃、棄蛋殼 商用不動產連三年破千億量能

全台十大建商總銷金額年減幅逼近3成，創史上新高，建商策略呈現「北強南弱」與「住宅冷、商辦熱」態勢。李政龍攝



面臨房市寒冬，建商布局大洗牌！根據591新建案統計，2025年全台十大建商總銷金額約5329億元，年減幅逼近3成，創史上新高，推案個數更驟減逾4成，建商策略由攻轉守，呈現明顯的「北強南弱」與「住宅冷、商辦熱」態勢。北部建商如華固、元利強勢回歸，並全面回防精華蛋黃區，而受惠於 AI 商機帶動，商辦與廠辦推案量已連續三年突破千億大關，成為建商另一大金雞母。

根據591新建案統計，2025年全台十大建商依序為寶佳、華固、興富發、國城、元利、茂德、新潤、愛山林、長虹、漢皇，總銷金額合計約5329億元，不僅較前一年縮水2,200多億元，年減幅29%為創史上新高，另推案個數則從154件銳減至88件，年減更突破4成。

歷年十大建商總銷金額統計。591新建案

數字科技旗下591新建案指出，房市寒冬迫使建商由攻轉守，佈局上全面轉為「保蛋黃、攻商辦」，去年全台包含十大建商在內，共有30筆百億大案，不僅有8成集中於北台灣都會地區，中南部也多見於西屯區等精華地段，顯然蛋黃區已成建商最大避風港。此外，在投資客退場、自住客觀望，住宅市場退燒，商辦與廠辦則受惠於AI商機趁勢崛起，總銷金額連續三年突破千億，逐漸躍居為建商另一大金雞母。

觀察個別建商，龍頭寶佳機構今年推案力道雖略有下滑，仍遙遙輾壓其他競爭者，且依舊有「百達莊園」、「勝美上安」等大型個案登場。只是隨著去化放緩，龐大推案量轉為庫存壓力，近來旗下位在外圍區塊的個案，不少率先開出降價第一槍，此舉是否會有其他建商跟進，並引起全面降價潮，為今年市場最關鍵的觀察指標。

首次奪得亞軍的華固建設，重心仍以雙北地區為主，且積極固守商辦市場，像位於北投與南港的「華固創滙園區」及「華固中央置地」，兩岸不只總銷合計突破400億元，更因搭上輝達（NVIDIA）成功打響知名度。至於季軍興富發近年推案版圖南移，北部僅有新北市新莊區「國家壹號廣場」一場大型商辦案，總銷及戶數均年減5至6成，操作偏向保守。

根據591新建案統計，2025年全台十大建商指標推案總銷金額約5329億元，年減幅逼近3成，創史上新高。591新建案提供

同樣位居第四的國城及元利，本次分別以「國城寳實」、「元利四季莊園二期」上榜，兩案總銷分別高達400億元，並列去年單一量體最大個案。另外，排名第九的長虹建設，去年重壓商辦市場，光是位於北投區的「長虹ICT」科技廠辦案，總銷就達150億元，占其全年案量的一半以上。排名第十的漢皇建設，位於新北永和的指標案「漢皇River Sky」，不僅總銷高達210億元，高樓層戶行情亦突破百萬。

591新建案分析，綜觀今年上半年推案，在新北市三重等蛋黃區，持續有預售案醞釀，已有數百億元的案量蓄勢待發，推案力道絲毫未減。反觀在高雄楠梓、仁武等區，由於台積電光環褪色，供給、賣壓等隱憂逐漸浮出水面，消費者也不願買單持續觀望，隨著央行管制未見鬆綁，再加上土方之亂後續效應，未來「蛋黃熱、蛋殼碎」的兩極化現象將更將嚴峻。

