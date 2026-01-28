房市十大代銷去年總銷8096億元 年減12%創最大跌幅

（中央社記者何秀玲台北28日電）根據591新建案統計，2025年房市在政策調控與買氣降溫雙重夾擊下，新建案推案保守，十大建商推案總銷年減約3成，進而衝擊代銷市場表現，十大代銷接案總銷金額為新台幣8096.24億元，年減12.2%，跌幅為歷年最大。

根據數字科技旗下591新建案統計，十大代銷仍由海悅廣告穩居龍頭，亞軍是連續2年緊追在後的新聯陽機構，並與季軍新高創廣告拉開明顯差距，反映代銷市場結構出現變化，逐步揮別過往「一強獨大」格局，其餘依序為甲山林集團、創意家行銷、聯碩地產、璞園建築、新理想廣告、甲桂林廣告、信義代銷。

廣告 廣告

591新建案表示，儘管市場推案規模整體縮減，仍有部分代銷業者逆勢繳出傲人成績。其中，聯碩地產2025年接案總銷達496.94億元，年增近3倍，受惠台南東區單一個案即貢獻400億元，首度進榜便拿下第6名；此外，新高創廣告、璞園建築、甲桂林廣告也在市場逆風突圍，維持年增長的表現。

觀察前3名表現，海悅廣告2025年接案總銷達2255億元，無論接案件數、總銷金額或戶數，皆居市場之冠。儘管受信用管制與建商推案保守影響，接案總銷微幅修正6%，但憑藉版圖橫跨全台，代銷與營建雙軌並進的策略，穩坐代銷龍頭地位。

亞軍新聯陽機構2025年接案總銷為1865億元，年減約8%，連續2年緊追海悅，穩居市場第2大；新聯陽去年接案動能主要來自5筆百億級指標案，成為支撐全年接案規模的關鍵。

奪下季軍的新高創廣告，2025年接案總銷達805億元，年增近4成，其策略精準鎖定首購剛需熱區，並透過承接「推案王」寶佳建設的穩定案源，在房市逆風中展現極強的抗壓性。

591新建案指出，2025年房市在政策調控壓力持續下，代銷市場明顯出現量縮格局，尤其去年建商推案呈現「北強南弱」的趨勢，因此接案重心布局北台灣市場，或是具備百億級指標案支撐的代銷業者，仍能在逆風中展現穩健而強韌的接案實力。（編輯：張良知）1150128