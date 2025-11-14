房市反指標失靈？上半年法拍量創15年新低，專家解析為何沒有「斷頭潮」

全台房市買氣趨冷之際，素有「房市反指標」之稱的法拍量卻仍萎縮，全台上半年法院拍定成屋總件數只有853件，寫下2009年以來同期新低，只剩當年法拍量的十分之一。其中，六都又以台北市拍出件數最少，整整上半年僅拍出31件。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，房市雖然冷清，但景氣、股市表現尚佳，屋主少有房貸違約情形，就算違約也都能在市場降價出脫，致使法拍量體較顯疲弱。

法拍巔峰期 2009年上半年拍出近8000件

根據內政部資料顯示，全台近年法拍量體在2009年達到巔峰，當時甫經歷2008年金融風暴，全台僅上半年法院拍定成屋即達到7972件，之後逐年下滑，直至2014至2024年間，上半年法拍拍定成屋件數維持在千餘件上下，到了今年上半年卻僅剩853件，比起去年同期衰退20.9%，創下2009年以來同期新低。

賴志昶指出，全台法院拍定件數下探，主要是二大原因，首先是受AI浪潮推波助瀾之下，台灣經濟表現俱佳，即便上半年面臨美國總統川普的對等關稅影響，持屋者資產也未受到重大衝擊，便有餘裕長期持有房產，致使全台房貸違約率仍維持低檔。

此外，房市買氣雖然大幅重挫，但隱性買盤仍在，屋主就算有斷頭風險，只要給足「甜甜價」還是能找到買方，因此也不會讓愛屋流入法拍市場。整體而言，在市場供給漸少情形之下，法拍量體呈現歷史新低。

進一步細看六都數據，台北市歷經上半年法院僅拍定31件成屋，是六都最少者，也是台北市2009年以來同期最低。

賴志昶表示，台北市物件房價多屬高價位，少有高槓桿投資族群進駐，相對降低區域房貸違約風險。另一方面，台北市持屋者多屬中產階級，資產實力較顯無虞，而且多屬長期持有者，尤其全台股市仍具前景，少有急迫的資產轉移需求。

銀行限貸緊箍咒未解 法拍市場仍有變局

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，目前銀行限貸問題難解，市場房貸利率亦處高檔，屋主貸款負擔恐將越來越重，適逢房市氣氛反轉之際，維持多年來的低法拍量，難保未來出現變化。

不過她也提到，法拍市場若能出現破底價格，對於目前窒息的房市也並非壞事。









