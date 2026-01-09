房市吹冷風它不怕！久舜營造2月掛牌，總座祭出「雙重解方」鎖定剛需逆勢突圍，訂單能見度達4年

預計於今年2月掛牌上櫃的久舜營造（5547），今（9）日舉行上櫃前業績發表會。受惠於社宅、都更與廠辦三大業務引擎驅動，久舜目前在手工程總承攬金額達204.1億元，扣除已認列部分，尚有約128億元未認列案量；公司樂觀預估，這將為未來3至4年奠定穩健基礎，平均每年可望貢獻32億元以上營收，營運能見度高。

久舜營造董事長林世貞表示，久舜在大台北地區經營三十年，是甲等綜合營造廠，長期承攬國內知名建設公司、上市櫃公司建案，住宅建案類型涵蓋一般集合住宅、高端住宅與複合式大樓，2025年全年營收23.01億元，與前年相當。

林世貞說，近年承作多起科技廠、生技廠、企業總部與創新中心，客戶從建設公司擴展到高科技與生技產業，客戶結構穩健且分散風險。受惠政府推動社宅政策，內政部規劃114年至121年直接興建25萬戶社宅，久舜亦提前卡位國家住都中心標案，截至114年底已取得3項社宅統包工程，承攬金額合計49.34億元，在社宅統包領域具有競爭優勢。

此外，全球AI浪潮帶動半導體及伺服器產能投資，相關廠房與廠辦需求同步升溫，法人指出，企業自用辦公與高科技廠辦已成大型商用不動產交易主軸。根據信義全球資產公司統計，截至2025年9月10日止，上市櫃法人商用不動產交易總額已突破1,038億元，未來廠房及商辦工程景氣看佳，有利久舜在北台灣商用市場的接案動能。

同時，久舜以智慧工地與BIM技術作為差異化關鍵，已在27個建案導入建築資訊模型（BIM），並自行開發自動化檢核程式，在開工前即完成「電腦裡先蓋一遍」，降低錯誤、節省建材並縮短工期。此外，公司亦導入AI人臉辨識進出管制、巡檢APP、24小時監視、無人機巡檢及環境監測與安衛大數據分析，強化工地安全與成本控管。

針對高成本與房市變局，久舜營造總經理蔡長榮祭出雙重解方。在成本端，落實「彈性承攬計價』與實作實價機制，以此規避通膨風險。在業務端，雖預期一般住宅需求放緩，但看好剛性需求強勁的廠辦與社宅，將鎖定為未來三年的營收引擎。

更關鍵的是，久舜積極轉型，定位為都更危老全案管理專家。蔡長榮強調，透過「不分屋、不賺地主權利價值」的獨特模式，久舜能快速切入千億都更商機，在波動的房市週期中穩健獲利。





