房市大盤正在爛！泰山區「這類房」逆漲1成 在地房仲揭密：一政策撐腰

房市大盤買氣落入谷底不斷創低，新北市泰山30坪以下房型成交房價卻持續上漲！在地房仲指出，雖然整體買氣低落，但小宅總價約6百~1千萬，正符合新青安貸額度，剛需力道為小宅房價撐盤。

據實價登錄資料，今年泰山整體平均房價約為40.8萬／坪、年跌5.8%，進一步觀察坪數價格差異，30坪以上 40.8萬／坪、年跌11.1%，不過，30坪以下房型卻從37萬上升至40.7萬、年增10%，小宅出現逆勢上漲態勢。

近一年新北市泰山區房價變化。（圖／中信房屋提供）

新青安貸為泰山小宅撐盤

中信房屋泰山十八甲加盟店店長許榮展表示，目前泰山房市熱區中古屋多落在4字頭，新建案則在5至6字頭，而30坪以下小坪數二手屋入手門檻較低，總價帶約6百~1千萬，正符合新青安貸額度，價格自然更具支撐力。

他指出，中、大坪數 雖然仍有族群青睞，但因市場氛圍轉冷，買方觀望情緒拉高，今年交易量明顯萎縮，成交物件以20年以上中古屋為主，缺乏新案帶動，使平均價格走勢偏弱。

塭仔圳重劃區撐泰山房市 許榮展指現在是購屋議價好時機

許榮展說，目前屋主心態相對軟化，開價更貼近行情，正好是買方議價好時機，且鄰近泰山的塭仔圳重劃區持續發展中，隨建設陸續完工，估計未來能讓泰山房市更具撐盤要素。

中信房屋研展室副理莊思敏分析，泰山房價基期低，隨機場捷運通車後，已成為房市焦點之一，持續吸引新北市第一環的外溢買盤，目前還有五泰輕軌交通利多話題，對於自住或中長期置產足而言，是不錯的區域，不過，她也提醒「目前房市限貸令仍在，提醒有意購屋的民眾應先評估自身能力！避免陷違約風險。」

