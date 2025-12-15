房市寒冬不畏懼！日立永大瞄準「3大商機」穩營運 這項業務逆勢成長17%
財經中心／王文承報導
電梯大廠日立永大電梯今（15）日舉行媒體交流會，指出受到房市景氣低迷影響，今年新梯接單量年減約15%，不過汰舊換新業務逆勢成長17%，使整體接單量僅小幅衰退7%；在產品結構調整與維保業務支撐下，全年營業額仍可望年增約1%。展望明年，日立永大坦言房市疲弱仍將持續帶來壓力，並設定以高速電梯成長逾2成作為重要目標。
房市寒冬不怕！日立永大瞄準3商機穩營運
日立永大電梯總經理沈裕舜表示，日立永大已連續第三年成為全日資企業，近兩年房市政策調整確實衝擊電梯產業，對今年與明年的房市展望仍持保守態度。不過，公司透過「新梯＋汰改」雙引擎策略支撐營運，新梯市場表現雖然趨弱，但汰舊換新需求持續成長，成為穩定接單的重要動能。
沈裕舜指出，日立永大在台灣維保電梯數量約7.5萬台，其中屋齡超過25年的老舊電梯約1.5萬台，具備龐大的汰改潛在商機；目前公司每年維保台數約增加2000台，為長期營運奠定穩固基礎。
針對人力與供應鏈狀況，沈裕舜表示，過去因缺工缺料影響電梯維修與保養，但隨著市場趨緩，目前人力壓力已明顯緩解。產品布局方面，日立永大同時銷售「永大牌」與「日立牌」電梯，目前日立牌占比約33%，未來將持續導入日本原廠設計的高速電梯，預期明年高速梯成長可超過2成，帶動日立牌占比突破4成。
他也分析，兩品牌在台灣市場各有定位，中南部住宅市場仍以永大牌為主，北部商辦大樓與高端住宅則較偏好日立牌產品。
日立永大電梯強調，未來將持續強化「安全、安心」的乘梯服務，並積極拓展公共建設領域。近期完成板橋車站辦公大樓共18部電梯汰換工程，全面採用高速梯規格；新梯方面，捷運萬大線則為公司近年最大單筆成交案。此外，今年承攬的立法院電梯更新工程也已順利完工驗收，展現公共部門對日立永大產品品質與維保專業的高度肯定。
日立永大指出，根據內政部統計，台灣屋齡超過30年的老屋比例已接近6成，但危老重建與都市更新往往需長時間整合，許多建築在重建前的等待期內，電梯設備已面臨老化、零件不足或性能下降等問題。公司呼籲老舊社區管委會與住戶正視電梯安全，建議採取「分階段、逐步汰改升級」策略，透過控制系統更新、門機汰換、馬達效能提升與安全系統強化，不僅可降低故障率，也能改善乘坐品質、提升建築整體價值。
日立永大預估，隨著老屋比例持續攀升，電梯汰舊換新業務將維持長期成長趨勢，成為公司未來營運的重要支柱。
