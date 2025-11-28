房市寒冬現暖流！北士科帶動、北投總銷近700億 新莊年增逾倍

受房市政策效應延續，2025 年前三季的推案個數、總銷及戶數均較去年同期衰退。





591 全房產曝光第一平台！新建案覆蓋率 99%，新「限時優惠專區」讓建案大PK

2025 房市持續受政策調控，591新建案統計，前三季六都加新竹推案年減約 20%，市場步入盤整量縮，區域分化反而更加鮮明：北投因北士科議題逆勢成長 16%，總銷達 697 億元；新北新莊總銷更爆發性年增103%、戶數飆升 212%；台南東區靠 400 億大案撐盤，成為總銷跌幅最小地區之一。在此轉型階段，591新建案以 99% 全台覆蓋率成為消費者一站掌握全台新案的首選平台，透過生活圈找房與新推出的「限時優惠專區」等功能，買方能快速比對理想建案，建商也可藉平台日均 65 萬的龐大瀏覽量與精準曝光，確保案場被有效看見！

政策效應延續，房市維持盤整、區域分化明顯

2025 年房市在政策調控下持續盤整，市場觀望情緒升高。591新建案統計，今年前三季六都加新竹推案總銷約 1.5 兆元，年減約 20%，整體推案量 1,073 個、年減 18%，成交量亦同步縮減。觀察季度變化，第一季受春節與金龍風暴影響，市場全面降溫；第二季雖仍有政策干擾，但較前一季略有回穩；第三季案場人潮持續下探，即使建商讓利並有 9 月政策鬆綁，加溫效果仍有限。

熱區聚焦地段與品牌！北士科總銷成長近700億，新莊成長 103%

在量縮環境中，部分行政區仍有亮眼表現。北市方面，北投區在北士科議題帶動下，今年前三季總銷較去年同期成長 16%，而百億廠辦「華固創滙園區」進駐，更推升總銷達 697 億、為全市最高；南港區因「南港國際SKY PARK」等百億大案推升能見度，實登最高單價達 158 萬元，區域上僅次於「世界明珠」；大安區、中正區等核心地段也有百億量體進場，中山區更以 19 個案量成為北市推案最穩定區域。

表現最亮眼的新北市中，新莊區在今年前三季的總銷較去年同期大幅成長約 103%，總戶數更飆升212%。此外，新店、三重等區亦有多筆百億級個案進場帶動買氣，平均周來人數超過 50 組。隨著小宅趨勢延燒，板橋、中和等行政區的預售案開價與成交價紛紛突破百萬大關，使區域房價維持強勢，顯示地段與產品力仍具高度吸引力。

台中市推案與總銷雖年減逾 2 成，平均周來人數偏低，但在南屯區、西屯區及北屯區仍憑藉地段紅利與剛性需求，開價衝破 8 字頭。南二都方面，台南市東區憑藉 400 億大案「國城寳實」撐盤，整體推案總銷僅年減 1.7%，為全台跌幅最小的主要城市地區之一。整體而言，即便市場退燒，只要具備品牌力、地段優勢或重大開發題材，仍能維持穩定買盤。

591新建案最高覆蓋率99%！新推「限時優惠專區」，建案大PK助攻買氣

在供給收斂、買方更重視品質與價值的市場環境下，如何有效將「好案」呈現給有意購屋的消費者，成為建案銷售的關鍵。日均瀏覽量穩定達 65 萬以上的 591新建案平台，正是建商推案最值得信賴的行銷夥伴。平台除具備業界最完整的條件篩選功能，多元找房功能，如「生活圈找房」更讓消費者能一次掌握周邊新案資訊；再加上高達99%、領先同業的新建案覆蓋率，讓買方能在單一平台找到各類型建案，打造最全面、最高效的找房體驗。

591新建案近期更推出「限時優惠專區」，集中展示品牌建商的期間限定優惠，包括低首付、低自備等熱門方案，讓買方能在單一頁面快速比對，提升賞屋與決策效率。對建商而言，也能透過專區獲得更精準曝光，有效觸及真正有意願的買方。面對市場格局轉變，591新建案將持續以精準資料、高覆蓋率與專業工具，陪伴買賣雙方迎向下一波成長。



