房市寒冬蛋黃區不再創高價 品牌建商、黃金門牌也「無用武之處」

房市注重宜居與保值特性，進而產生所謂的地段蛋黃區，讓這類區域房價始終居高不下，不過根據實價揭露北台灣如大安區、板橋區、竹北市等多個蛋黃行政區，發現今年蛋黃區的高單價已不再走高，顯示房市寒冬也讓黃金門牌氣勢暫歇。

台北市、新北市、桃園市、新竹地區蛋黃行政區的大安區、板橋區、中壢區、竹北市，實價登錄這2年公開推案的最高單價，今年分別以「德運元鼎」、「松柏大院」、「威均天璽」、「富源豐岫」為首，單價各為208.5萬元、98.4萬元、82.6萬元、86.3萬元；相較前一年為「吾雙」、「三輝白昀」、「樺龍淳藝」、「庫勒修」的220.7萬元、125.1萬元、73.2萬元、88.9萬元，僅桃園市中壢區的最高單價案，有比起去年來得高。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，今年蛋黃區的高單價不再走高，勢必有市況偏冷的因素，尤其像是台北市單價200萬元、新北市百萬宅，或是新竹地區8字頭都是房價高標，當前環境較沒有可發揮的空間。

另外則是建商態度也為關鍵，陳炳辰舉例，新北市板橋區去年公開案坐落新板特區，乃高價宅聚落，具備百萬元身價的房產水準，但當地可開發地段本已不多，建商對於高價市場展望悲觀，不積極整合土地或推動重建，要以板橋區他處新案來說就較難創價，像今年迄今揭露最高價在江子翠一帶，兩地房價無法相提並論，遂見數據落差。

而台北市大安區、竹北市高鐵特區在去年公開的高價案建商為華固、新家華，兩建商皆相當知名的高價品牌，今年低檔氣氛令其於一線地帶推案腳步謹慎，其他建案價位與之相比就呈現出差異，加上如竹北市今年的高價案坪數大、總價高，為現況銷售吃力的產品，換算單價不至於創高也是合理。

唯一亮點桃園市中壢區一級房市區青埔地帶的老街溪水岸宅再創高峰，除了比去年同樣位於青埔區的新案更高價外，還破桃園全市的單價天花板，該建商過去於在地已有締造價格紀錄，此次又以蛋黃中的蛋黃地段成功打動買方，品牌與地段兼具成就個案表現。

陳炳辰指出，接下來在竹北高鐵、青埔仍有新案陸續亮相，品牌建商與機能地段或有機會再提升價格水位，擦亮這些黃金門牌，亦可注意其他區域的精華地帶，比方說台北市松山區敦北一帶、新竹市的竹科周邊有望高價走勢，優等模範區展望不悲觀。

