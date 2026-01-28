房市寒冬驚現黑馬！聯碩地產靠台南400億大案 第一次衝進全台十大代銷

記者陳韋帆／台北報導

2025年全台十大代銷出爐，代銷龍頭海悅仍穩居首位，亞、季軍則分別是新聯陽、新高創，值得注意的是此次聯碩地產首次進榜。（圖／記者陳韋帆攝影）

2025年全台十大代銷出爐，此次代銷龍頭海悅仍穩居首位，亞、季軍則分別是新聯陽、新高創，值得注意的是，聯碩地產此次憑藉台南東區指標大案「國城寳實」強勢挹注，首度進榜並奪下第六名，在房市寒冬下逆勢成長。591新建案指出，建商目前推案轉向保守，具百億級大案撐盤或深耕首購剛需區的代銷業者，方能在此波寒冬中突圍，市場格局已從「一強獨大」轉變為多家爭鋒。

據591新建案統計，2025年十大代銷接案總銷金額為8096.24億元，總銷年減逾3成。依總銷排序，海悅廣告2255億元接案總銷蟬聯龍頭，亞軍新聯陽機構在「元利四季莊園二期」與「華固創滙園區」等百億級指標案撐盤下，以1865億元緊追其後，季軍新高創廣告則憑藉與「推案王」寶佳建設的穩定合作，接案總銷年增近 4 成，展現出鎖定首購剛需市場的極強抗壓性。而甲山林集團與創意家行銷則分別位居第四、五名，在景氣降溫中力守基本盤。

2025年十大代銷。（圖／591新建案提供）

台南指標大案「國城寳實」挹注 聯碩地產首度進榜十大代銷

聯碩地產堪稱 2025 年代銷界年度黑馬，首度進榜即直取第六名席次。分析其爆發性成長原因，主要受惠於台南東區「國城寳實」單一大型個案，該案總銷規模高達 400 億元，為聯碩地產貢獻了近八成的案量。這項數據不僅顯示中南部大型公辦都更案的去化實力，也凸顯代銷業者若能精準掌握指標性造鎮案，即便在整體景氣低迷的環境下，依然能創造出排名大躍進的奇蹟。

591新建案分析，相較於過往代銷重心高度集中台北，2025 年「北強南弱」的態勢雖仍存在，但中南部具備地段價值的核心區大案，仍是代銷業者突圍的救命草。聯碩地產透過單一標誌性案件成功在市場卡位，其接案總銷年增近三倍的表現，不僅打破了過往十大代銷的固定排班，更為代銷市場注入了新的競爭動能，預示著未來中南部大型開發案將成為代銷業者的兵家必爭之地。

璞園、甲桂林重回十大代銷 2026年房市展望量縮價盤回歸地段價值

排名第七與第九的璞園建築與甲桂林廣告，今年雙雙重返十大代銷行列。璞園接案總銷翻倍成長至 377 億元，主因來自與西華飯店合建的指標案「西華璞園」；甲桂林則聚焦台北精華區，年增約一成，展現老牌代銷對地段價值的精準掌握。信義代銷則穩守前十，儘管規模受景氣影響微縮，但其策略重心鎖定北台灣精華區，在量縮格局下依然維持穩健的品牌實力。

整體來看，2025 年房市在政策調控壓力持續下，代銷市場明顯出現「量縮」格局。591新建案提醒，隨著投機氣氛消散，房市將徹底回歸自住基本面，2026 年預期維持量縮價盤走勢。代銷業者除了需應對資金成本壓力，更考驗其精準鎖定剛需族群的行銷策略，未來接案重心仍將布局台北及具備指標案支撐的精華區，唯有具備強大保值性的建案，才能在波動的環境中維持競爭力。

