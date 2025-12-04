房市寒流下！「品牌建商、地標豪宅」討論度攀升 專家揭民眾心態變化

記者陳韋帆／台北報導

房市冷颼颼，民眾關注話題明顯轉變，「品牌建商」、「指標建案」、「重劃區大案」三大話題在網路討論中異軍突起。（圖／記者陳韋帆攝影）

房市冷颼颼，民眾關注話題明顯轉變，意藍資訊總經理楊立偉指出，在房市低迷下，「品牌建商」、「指標建案」、「重劃區大案」三大話題在網路討論中異軍突起，顯示民眾從一頭熱的全面觀察房市，已轉變為更加關注個案、區域表現。

根據意藍資訊資料，2025年上半年，網路房市相關討論則數289萬則、年減10.8%，討論熱度主要集中於「品牌建商」、「指標建案」、「重劃區大案」三大話題，尤其是「興富發、遠雄、富宇、璟都、華固」等大型開發商推案與規劃最讓民眾關注。

彥星喬商廣告傳播事業群董事長劉安立指出，今年上半年全台討論度最高的建案主要有三大類，一、超高價建案如「陶朱隱園」、「世界明珠」，二、豪宅品牌建商如台中「聯聚玉衡大廈」，三、大型重劃區指標案如高雄的「AI 慕光城」。

而知名上市建商動向如華固、皇翔、長虹、興富發等，也是民眾關注焦點，另外，擁有科技園區、交通等開發議題區域，民眾依舊關心。

楊立偉表示，從輿情結構來看，2025 上半年房市呈現三大趨勢，一、品牌建商影響力持續增強，二、地標型與稀有建案具備超高討論吸引力，三、重劃區大案帶動「區域話題擴散效應」。

展望未來，他預估，下半年預期仍將延續品牌建商領漲、地標建案吸睛、重劃區案量帶動話題的市場格局，未來房市熱度將持續圍繞在「品牌、區域、指標案」三大核心。

