房市寒流重擊！房地合一稅下滑 「這地區」靠科技買盤稅收暴衝

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受惠台股大漲，新竹縣市的房地合一稅逆勢突圍，單月稅收翻倍成長，成為全台唯一亮點。資料照



全台房市在打房政策壓力下急凍，房地合一稅收同步大幅萎縮。根據財政部統計顯示，今年前5個月全台個人房地合一稅僅179.8億元，年減近1成，多數縣市表現疲弱，反映交易量縮、買氣退場，然而，新竹縣市卻逆勢突圍，單月稅收翻倍成長，成為全台唯一亮點。專家分析，科技股大漲帶動資金回流，加上閉鎖期陸續到期，讓大新竹地區的高總價物件去化明顯加速，也推升區域稅收強勢成長。

根據統計顯示，5月全台個人房地合一稅收為42.4億元，較去年同期的49.5億元萎縮14.4%；1至5月個人房地合一稅共179.8億元，年跌幅亦達7.6%。細看六都表現，台北市5月個人房地合一稅收達6.7億元、前5個月稅收達22億元，與去年相比漲幅分別達25.7%與16%，相較其他五都，漲勢明顯；至於新北市，5月稅收達8.8億元、前5個月稅收達49.4億元，坐穩全台房地合一稅「稅收王」寶座，相較去年，單月稅收分別大減41.8%、前5個月稅收則增加3.8%。

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根據財政部統計，全台前5月個人房地合一稅僅179.8億元，不論是5月或整年表現，與去年同期相比皆呈現萎縮。住商機構提供

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房地合一稅象徵屋主交易後的獲利多寡，歷年來少見衰退，顯見這股房市「霸王級寒流」，令全台買氣縮減嚴重，也讓買方較不願追價，更讓以往房價大漲的中南部縣市，漲多區域多有回檔；不過，雖說投資置產買盤散去，但房市盤整之際，更凸顯蛋黃區保值性的優勢，使得雙北都會區的房地合一稅收仍維持明顯漲勢。

觀察其餘縣市，以新竹縣市表現最為突出，其中新竹縣5月個人房地合一稅收約1億元、新竹市約2.1億元，相較去年同期大漲136.8%、109.2%，兩縣市單月漲勢冠居全台；前5個月稅收，新竹縣達4.9億元、新竹市為6.9億元，年漲幅亦達13.5%、39.7%。

住商不動產新竹關埔加盟店店東曾文慶分析，大新竹地區房市表現驚人，主要有兩大因素，一是股市帶動，在科技類股領軍下台股暴漲，科技新貴個個荷包滿滿，出手更有底氣，觀察近期區域市況，尤其以總價逾4,000萬元高總價物件，去化表現亮眼，顯見大新竹區域買方資產雄厚；二是閉鎖期滿，早期入手房產居民，陸續度過5年的房地合一稅閉鎖期，而歷經房價上揚，此時轉手的增值空間頗為可觀，因而讓區域稅收漲勢驚人。

賴志昶認為，今年截至5月為止，全台個人房地合一稅收減少趨勢不變，反映選擇性信用管制下，房市交易陷入膠著，但雙北、大新竹等縣市在逆風中仍具成長量能，也意味著房市盤整之際，市場接手買盤著眼於保值與流動性，因此，購屋標的是否具有地段、機能優勢，仍是消費者進場前應審慎評估的要點。

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