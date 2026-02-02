房市寒風繼續吹 六都買賣移轉棟數年增月減如何解讀？專家：回溫還有一段路

房市冷風繼續吹，六都2026年首月的買賣移轉棟數皆為月減。（圖／鏡週刊提供）

六都2026年首月的買賣移轉棟數揭曉，分別為台北2128棟，月減8.7%，年增32.7%；新北4033棟，月減13.8%，年增40.9%；桃園3559棟，月減6.1%，年增27.6%；台中3509棟，月減11.2%，年增8.0%；台南2041棟，月減1.4%，年增47.9%；高雄2967棟，月減3.3%，年增26.7%；總計六都18237棟，月減8.3%，年增28.2%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年首月六都買賣移轉的年增率皆為正成長，主要是去年同期逢春節長假，工作天數少，交屋過戶的行政作業有所延遲，也使今年1月在比較基期低的情況下，年增率表現亮眼；但觀察月增率，各都均較去年12月下滑，顯示整體房市買氣仍未脫盤整格局，市場距離穩定回溫還有一段路要走。

張旭嵐指出，每年頭兩個月的節慶假期多，從年底到年初的過戶流程，易受假日影響，也使得去年底交易量增的小陽春，須待季節性因素淡化後，才會反映在數據上；而由於政策環境依然緊縮，即使後續數據偶有佳作，也僅是短期波動，須等到打炒房政策明顯放寬，才有可能再現榮景。

觀察各都表現，台南市月減1.4%，年增47.9%，皆為六都最佳！主要是歸仁、安平與去年同期相比，分別大增278棟、189棟，成為台南市買賣移轉的中流砥柱。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，歸仁的年增率超過700%，是因去年底以來，推案量大的高鐵站區陸續有新案交屋，加上高鐵站區的三井Outlet即將於迎來二期商場的開幕，使當地房市更具話題性，交易情形也相對穩定。



