房市寒風蕭蕭 熱錢湧入日本

勤業眾信聯合會計師事務所發布《2026年商用不動產展望》報告調查顯示，國際市場已出現回穩訊號，亞太地區房地產更被視為資本配置的戰略重心；印度、新加坡、日本等市場在未來12至18個月最具投資吸引力。其中，日本因低利率環境與穩定租金報酬率，持續成為跨境資金首選。

相對之下，台灣房市自民國108年起，在科技業擴張、自住買盤成長及土地供給有限的帶動下，房價屢創新高；然而，自113年底起，市場轉冷訊號快速增強，顯示房市正式進入「冷靜之始」階段。此波修正中，以住宅市場首當其衝，商用不動產的降溫幅度亦十分顯著。

廣告 廣告

台灣商用不動產在經歷數年的高速成長後，自113年底起同步進入明顯降溫階段。商用辦公樓過去受惠於科技業擴張、供應鏈需求強勁，帶動租售市場表現亮眼；但近年在政策調控、貸款緊縮、企業資本支出保守、全球景氣不確定性提高等因素影響下，整體市場情緒明顯反轉。

企業選址策略呈現「精準化」與「效率化」，商辦重視ESG、節能與智慧化建築，加上混合辦公與空間縮編成為主流，交易量較往年明顯減速。因此非核心地段或次級辦公大樓，將面臨更高的挑戰。

台灣廠辦及工業廠房進入盤整期，因企業受貸款條件收緊、利率走高及資金壓力影響，擴廠與購地速度放緩，成交周期拉長、議價空間擴大。雖然如此，仍受到AI產業與半導體供應鏈的擴張支撐；物流與倉儲需求亦維持穩定，但未來市場不再全面上漲，而將朝向「區域位置、產業聚落、交通動線」等評估模式為主。

我國住宅市場雖有自住需求支撐，整體價格也未有劇烈修正，但成交量持續萎縮，建商紛紛延後推案、提高優惠幅度，市場觀望氣氛濃厚。我認為，政策高壓、貸款收緊與資金向海外流動，使房市的寒冬期延長，真正回溫恐要到115年底以後才有機會看見。

近年來不動產開始往國際市場布局，在國內房市轉冷以及關稅的背景下，台灣高資產族群與企業逐步將資金轉往海外，其中亞太地區以日本最受關注。

由於日圓處於多年低檔，使國際買方進場日本不動產的門檻降低，且成本相對其他成熟市場更具競爭力；日本長期維持低利率政策，使持有不動產成本相對低廉，對收益型不動產投資者更具吸引力；東京、大阪、福岡等主要城市的租金報酬率穩定、空置率低，頂級商辦、出租住宅、旅館型不動產皆維持穩健需求。

台灣房市正從五年高點反轉，未來房市是否能走出寒冬，將取決於利率走勢、政策方向與產業基本面的恢復力。