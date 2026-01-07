房市寒風？IKEA中國關7店 一線城市上海、廣州也難撐

世界最大家具品牌宜家家居（IKEA）將從2月起關閉中國7間商場，其中2間位於上海及廣州等一線城市。翻攝百度



中國媒體今日（1/7）透露，世界最大家具品牌宜家家居（IKEA）將從2月起關閉中國7間商場，其中2間位於上海及廣州等一線城市。儘管公司強調關閉商場並非代表「無法繼續經營」，但仍讓人不禁聯想到這是否與中國持續下行的房市寒風有關。

中國財經媒體《21世紀經濟報導》從宜家方面獲知，在對現有門市進行全面審視和評估之後，公司決定自2月2日起，停止營運包括上海寶山、廣州番禺、天津中北、江蘇南通、徐州以及黑龍江哈爾濱在內的7間商場。

宜家方面解釋，此次調整並非意味相關門市「無法繼續經營」，而是宜家以優化成本、提升效率、重新配置資源為核心所做出的主動轉型。

「我們將從規模擴張轉向精準深耕，以北京和深圳作為重點市場進行探索，在接下來的兩年內開設超過10間小型門市......我們還將繼續加強線上布局，並對現有商場進行投資，為顧客和員工創造更好的購物體驗及工作環境。」

據介紹，在此次7間門市調整後，宜家在中國仍擁有34間實體門市、3個自有數位化管道以及2間電商平台旗艦店。

中國房地產市場不振，國家統計局最新資料顯示，2025年1至11月，全國房地產開發投資金額年減15.9%，其中住宅投資年減15%；新建商品房銷售面積年減7.8%，其中住宅銷售面積年減8.1%；新建商品房銷售金額年減11.1%，其中住宅銷售金額年減11.2%。

中國房地產市場研究機構中指研究院2日則發布報告指出，預估今年新建商品房銷售面積年減6.2%，新開工面積將下降8.6%、房地產投資金額年減11%，要到「十五五」（第15個5年計畫、2026至2030年）中後期，房地產才有望逐步走出調整階段。

