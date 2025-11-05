房市崩盤釀悲歌！中國逾600萬戶繳不出房貸 房屋遭法拍

大陸中心／陳佳鈴報導

中國房市泡沫持續破裂，經濟下行壓力加劇，使越來越多家庭無力負擔房貸。多名自媒體財經博主與民間監測報告近期指出，全中國可能已有超過600萬個家庭陷入「斷供」（長期未繳房貸）或「遭法院法拍」，規模遠超外界想像。

財經博主「徽湖說房」近日引用中國國家金融監管總局與中國人民銀行數據指出，全國連續三個月未繳房貸、達到「斷供」認定門檻的貸款人，已飆升至187萬戶，較去年同期暴增35.6%。

此外，與銀行協商延後還款、暫緩償債的戶數更高達200萬戶，另有約200萬件房產已進入法拍程序。換言之，全中國可能已有超過600萬個家庭無力承擔房貸壓力，陷入還款或資產清算的邊緣。博主分析，「這代表全中國至少每八個房貸家庭，就有一戶出現現金流困境。」如果未來三年經濟與就業情況沒有改善，許多「延後還款」戶極可能最終仍走向斷供。

另一位時事博主「狗哥」分析，這波房貸危機反映的是中國家庭的普遍脆弱收入不穩、缺乏存款與社會保障，一旦失業或減薪，立刻陷入償債風險。

他引用官方資料指出，中國早在兩年前就有逾2億名「靈活就業者」，其中過半屬於「金融脆弱族群」，也就是「經濟斷一下就活不下去」的族群。如今景氣更衰退、企業倒閉增加，就業市場更疲弱，民眾償債能力普遍下滑。

目前中國銀行體系表面仍保持穩定，但多名分析者指出，一旦大量房貸變成呆帳，銀行資金壓力將逐步累積，最終導致金融風險擴散至全經濟層面。

