房市崩落又崩落！全台預售屋單月成交剩2千棟 買氣創57個月新低

記者陳韋帆／台北報導

全台預售屋買氣持續崩落，9月僅揭露2084件，創57個月新低，年減達75%。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

房市中的預售屋買氣持續崩落，全台9月僅揭露2084件，創57個月新低，年減達75%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，預售屋滯銷情況擴大，部分開發商恐面臨現金流壓力，市場供需失衡。

根據實價登錄，9月預售揭露量2084件，台北159件年減74%、新北455件年減63%、桃園374件年減76%、台中339件年減79%、台南164件年減73%、高雄160件年減約8成。今年開工量估逾11萬戶，但預售揭露恐跌破4萬件。

曾敬德表示，即使政府延長建照期限，開發商仍需因應銀行融資時程而加快推案；然而買盤觀望、預售成交低迷，使開發商承受更大資金壓力。

他說，多數業者資產價值高於負債，但若現金流持續外流，時間一拉長便可能面臨財務緊縮風險。

曾敬德還提到，過去單月若有7、8千件便算熱絡，谷底也至少有5千件，景氣好甚至可突破1萬件。去年市場最旺時，平均每月銷售超過1.3萬件；反觀近期單月不到3千件，交易量不止腰斬，甚至接近「膝蓋斬」，反映買方高度觀望與資金盤態勢轉弱。

最後，他提醒，在預售量急縮、資金回流趨緩情況下，體質不健全的開發商將首當其衝，買方需留意業者財務穩健度，包括完工紀錄、集團背景與銀行往來狀況，以降低履約風險。

