房市年底將翻盤？降息預期升溫 他拋「3大利多」：入場好時機

財經中心／楊惟甯報導

原PO列出房市「3大利多」，認為年底有望翻轉。（圖／資料照）

今年第一季全台房貸件數年減36.3%，六都家戶購屋比更跌至十年低點，房市進入「寒冬」。市場普遍預期央行年底可能降息，也讓「該不該買房」的話題再度升溫。一名網友列出「3大利多」，坦言自己正猶豫是否要趁這波出手，於是求助前輩：「現在是進場的好時機嗎？」

「要降息了，2025年底是不是出手的絕佳機會？」原PO在 PTT「房板」發文，表示近期觀察發現，市場上釋出的好物件明顯變多，議價空間也比前兩年更大；再加上央行有望跟進美國聯準會（Fed）「停止縮表」，資金面趨於寬鬆；2026年又逢選舉年，政府不排除端出政策牛肉刺激房市，認為這幾點看起來都是買房的利多。

原PO坦言，房產長期保值、抗通膨，老一輩能累積破千萬甚至上億的資產，絕大部分都是靠不動產增值而來。因此他開始猶豫，是不是該趁現在物件多的時候出手再買一間？但又擔心還沒到低點，因此想問問前輩的意見，現在是否為進場的好時機？

貼文曝光後掀起兩派激辯，支持進場派認為，現在議價空間大、好貨多，「自住族現在真的很好挑貨，尤其大坪數降價有感」、「現金流夠的話，蛋黃區能買就買」、「我也都這樣給還沒買房的朋友建議，這段時間會是能用不追高的價格買到喜歡的房源的好時機」、「房價只漲不跌」、「最後人道走廊即將關閉，想上車手腳要快」。

但看空派則認為，政策未鬆綁、買氣難回，「你確定金龍會降息嗎？」、「政策牛肉我覺得不會更有利房地產」、「今年就是台灣房市末日元年，可以預期價格回到2008年」、「集中度跟第二戶成數沒放寬，買氣要回來不容易」。

另也有網友提醒，未來將面臨少子化與都市集中效應，真正保值的仍是六都與新竹蛋黃區，「非六都與新竹的房子漲幅搞不好都贏不了大盤，那還不如去買大盤」、「只剩蛋黃能買，畢竟沒辦法像以前一兩年就可以出掉。以前啥爛貨都好賣，現在非蛋黃小虧一百內出掉都要偷笑了」。

