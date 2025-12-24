房市強心針！大戶砸8.1億元現金「打包」信義聯勤，豪宅之王還能再創天價？

國內房市冷颼颼，但高資產族群仍然不畏寒風積極進場。根據實價登錄顯示，台北市指標豪宅「元利信義聯勤-北棟」22樓2戶8月中旬同日交易，成交總價共8.1億元，成交單價約267餘萬元，而且並無貸款。​

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，這筆交易不只是今年單價最高豪宅，也是近期少見的無貸款、又打包多戶的高總價交易，為逐漸低迷的豪宅市場注入強心針。

公園首排景觀無敵 信義聯勤穩居豪宅榜首

「元利信義聯勤-北棟」屋齡大約7年，22樓2戶於8月中旬同日成交，2戶總面積共達365.1坪，成交總價8.1億元，平均成交單價約267.1萬元，經查該案為自然人取得，2戶均無貸款。

根據實價登錄資料，台北市成交單價前十名交易中，就算包含關係人交易，其中也有高達8筆交易是來自「元利信義聯勤」，其餘2筆則是信義區豪宅「皇翔御琚」與「聯合大於」。

住商不動產台北市區經理錢思明分析，「元利信義聯勤」除了品牌建商加持，還有正面大安森林公園的優勢景觀，加上不少名人入住，增添該豪宅獨特性，令該社區穩居台北「豪宅之王」的地位。

央行打房奏效 指標豪宅也難續創天價

不過，細看「元利信義聯勤」過往成交紀錄，該社區2024年最高成交單價曾達每坪279.4萬元，此為26樓戶，總坪數約171.9坪，於2024年1月以總價4億2433萬元成交。

賴志昶指出，疫情之後的房市大多頭，於2024年上半年達到最高峰，當時市場一片看好，同時台灣景氣仍受半導體產業帶動而欣欣向榮，讓金字塔頂端族群願捧現金進場房市。

然而，央行自2024年9月下達信用管制措施，房市急轉直下，尤其豪宅市場買氣首當其衝，在整體市況去化困難之下，就算為全台首屈一指的指標豪宅，也很難再續創高價。

賴志昶認為，央行祭出信用管制措施，讓多數高總價產品面臨嚴峻去化挑戰，但對頂端客群而言，購屋多半基於資產配置或收藏需求，而且在近期台股大漲之下，多半擁有充沛資金，因此比較不受限貸令衝擊。

他說，這筆交易也反映出市場觀望氣氛濃厚之際，具備稀有性、地段優勢的頂級豪宅，仍是資金避風港首選，但整體豪宅市場在政策壓抑下，將呈現「個案表現、強者恆強」的極端態勢。

