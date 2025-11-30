房市後勢 建商樂觀 代銷業者、銀行保守

今年房市交易降溫，中央銀行是否鬆綁管制措施仍在未定之天，對房市後勢，產業看法分歧。建商認為現階段已是谷底，明年可望量能回升，但銀行與代銷業者指出，買方信心與資金面尚未恢復，這一波修正恐怕還沒真正走完。

國泰建設資深副總經理林清樑在法說會表示，「現在已經是底部」，若央行年底在不動產放款集中度稍作調整，「會是一股活水」。他說，今年交易量雖低，但價格多以議價方式消化，「明年房市發展一定比較好」。

遠雄建設則看好交屋潮帶來的剛性需求，並規畫明年增加推案量，鎖定重劃區、交通建設題材及都更危老案。多家中大型建商也指出，品牌建商的大型個案、指標案場在社群與市場上的詢問度仍高，「只要條件對，自住客還是會出手」，對明年市況普遍不悲觀。

但代銷端看法明顯保守。甲山林董事長祝文宇說，明年房市「還沒到谷底」，目前成交量回升幅度有限，多數仍是剛性需求，買氣回不到前一波高峰，庫存也需要時間消化。

銀行端態度更趨謹慎。遠東銀行總經理周添財認為，目前房市處於「緩跌期」，這一輪修正時間「會拉得比較長」，現在並不是適合貿然進場的時點。

銀行授信主管指出，從資金流與房貸表現來看，尚未看到明確回溫訊號。對銀行而言，必須同時觀察「申貸需求放大」、「借款人還款穩定」兩項指標，「現在談翻揚還太早」。

市場人士說，建商通常在景氣循環中最先有反應，透過推案試水溫、拉抬市場氣氛；代銷與仲介則要等成交市場熱絡，才會感受到景氣好轉；銀行反應則最為遲滯。

