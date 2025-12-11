房市急凍影響需求 凱撒衛推整體衛浴系統

（中央社記者何秀玲台北11日電）凱撒衛董事長蕭俊祥表示，今年房市急凍影響衛浴產業，凱撒衛前11個月累計營收年減4.21%；不過「衛浴家具化」為長期趨勢，明年將透過具功能性的電漿滅菌廚房龍頭產品、整體衛浴系統提高客單價，他對明年整體營運樂觀。

凱撒衛今天起參加台北國際建築建材暨產品展。蕭俊祥向中央社記者表示，今年受到房市管制措施影響，買賣移轉棟數預估無法突破30萬棟，確實對整體衛浴市場造成壓力。但隨著大家房子越買越貴、越買越小，消費者對空間利用的需求提升，凱撒衛將朝向具收納功能的衛浴家具化趨勢發展，推出相關商品與服務。

廣告 廣告

談到明年營運動能，他表示，看好亮點產品電漿滅菌龍頭，具功能性，也能提高客單價；另一個動能則是整體衛浴系統，已成為建築配備主流，以製程與模組化系統，擴大應用至住宅、商辦、旅宿與長照機構等多元場域，也能適用於老屋翻新工程，有助提升中長期營收。

凱撒衛總經理陳威志補充，凱撒近年主推的整體衛浴系統，已從單純銷售衛浴設備，轉向涵蓋浴室牆面、水電、排汙到施工的一條龍服務，其門檻在於售後服務週期長，但若市場逐步接受，對營收將帶來明顯挹注。

至於越南市場，陳威志表示，近2年逐步回穩，受惠於當地政府推動行政區整併與行政效率提升，帶動當地房地產需求復甦。凱撒衛在越南承作多項學校與醫院工程，整體量能持續增加；而近期美國祭出關稅措施，凱撒越南出口美國比重不到1%，對公司影響有限。（編輯：楊蘭軒）1141211