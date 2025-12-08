房市急凍衝擊產業鏈！美關稅70%衝擊家具業 天然氣大漲磁磚廠歇業

房市買氣全面凍結，產業鏈大受牽連，家具業和陶瓷產業飽受內憂外患。李政龍攝



房市買氣全面凍結，不僅建商、開發商急跳腳，產業鏈大受牽連。家戶必備的廚具面臨內憂外患，廚具櫥櫃商業同業公會全國聯合會理事長游秋男今（12/8）日表示，美國政府於10月對家具和廚櫃加徵關稅50%，加上暫時性對等關稅，疊加後的關稅高達70%，截至11月已有會員廠商停止對美出口；台灣陶瓷工業同業公會理事長林祐宇直言，兩年來工業天然氣漲幅逾6成，導致磁磚生產成本增加，到10月為止已有5家工廠歇業或停業，盼政府給予產業支持。

不動產聯盟總會今日舉行年終記者會，相關產業公會代表出席，包括中華民國廚具櫥櫃商業同業公會全聯會理事長游秋男、台灣陶瓷工業同業公會理事長林祐宇紛紛站出來為產業發聲。

內有房市寒冬、外有美關稅 廚具三機銷售衰退2成

中華民國廚具櫥櫃商業同業公會全聯會理事長游秋男。徐筱嵐攝

廚具櫥櫃商業同業公會全聯會理事長游秋男受訪時大嘆，美國總統川普在10月中旬祭出新關稅，對進口木材、家具及廚櫃徵收關稅，其中，廚櫃和浴室櫃關稅上調至50％，再加上暫時性對等關稅為20%，疊加後的關稅高達70%，國內規模較大的家具業者備受衝擊，目前有4家出口至美國的會員廠商，已經停止出口，而在東協國家又面臨中國的傾銷壓力。

游秋男指出，在房貸利率高漲與房市交易低迷的環境下，新屋交屋減少、消費預算緊縮，對國內廚具櫥櫃產業造成衝擊，過去一套廚具的使用年限約6到7年，但隨著大環境改變，以及外食人口增加，廚具的使用時間拉長至10年以上，就連更換率相對頻繁的「廚具三機」––瓦斯爐、抽油煙機和烘碗機的銷售，相較去年同期也衰退近2成，可說是內憂外患。

游秋男說，目前政府的節能家電當中，三年來將熱水器等相關產品排除在外，對業者並不公平，除了希望政府的節能補助能納入廚具配備，同時，國家住都中心在興建社會住宅、採購廚具時，可優先考慮廚具櫥櫃商業同業公會推動的「TKCAS」保險標章，納入廚具廠商投標時的必備要則。

瓦斯費兩年漲逾6成 陶瓷公會籲凍漲、支持國產磁磚

台灣陶瓷工業同業公會理事長、冠軍建材總經理林祐宇。徐筱嵐攝

而台灣陶瓷工業同業公會理事長、冠軍建材總經理林祐宇也為產業發聲，他說，會員多為陶瓷磁磚製造業，以天然氣（瓦斯）及電力為生產成本，工業用天然氣售價，累計從每立方米8.6元，漲到14.06元，漲幅達63.49%；加上工業用電價在兩年內漲幅達63.5%。

林祐宇表示，由於瓦斯和電力漲幅皆超過6成以上，使得陶瓷產業的生產成本大增，磁磚價格上揚，但與建商簽約後又無法隨意調整價格，許多漲幅都得自行吸收，一年多來有5家工廠歇業或停業，「工業用天然氣漲過頭了」，期盼政府能夠凍漲工業天然氣價格，抑或審慎調整能源價格，以降低企業負擔，協助產業穩定運作。

另外，林祐宇也建議，目前的建築綠建材政策，室內裝修綠建材使用率為60%、室外使用率20%，希望全國能一體提升至室內使用率75%、室外使用率40%，推動減碳與永續發展，同時政府能帶頭支持、使用國產磁磚。

