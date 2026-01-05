房市急凍 南市跌幅6都第2

全台房市急凍，其中台南市房屋移轉買賣，年減兩成八，減幅六都第二高。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

去年房市低迷，反映在六大都會區買氣上。住商構觀察六都地政局最新數據，去年六都合計買賣移轉棟數近二十萬五千棟，年減近二成五，創八年以來最低紀錄，其中台南市年減兩成八，減幅六都第二高。

根據六都地政局統計，去年十二月六都建物買賣移轉棟數合計一萬九千八百餘棟，較去年十一月增加兩成五，比前年同期減少百分之七。其中台南市移轉二０六九棟，月增幅三成，較前年同期增加近百分之二；另回顧去年表現，各都買氣都呈現衰退，去年台南市全年移轉一萬九千七百餘棟，年減兩成八，減幅為六都第二高，而高雄年減三成一，是六都減幅中最慘烈，南二都表現不佳，導致六都縮減率近兩成五。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，去年十二月面臨傳統房市旺季，不少買方趕於過年前夕買賣與交屋，單看六都單月買賣移轉棟數表現，似有逐漸築底回溫趨勢，然若細看六都全年買氣，皆連創下自上一波房市低潮以來新低，面臨史上最嚴打房，買賣移轉棟數仍難有起色，六都中，唯有桃園抗跌。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，全台從前年九月起，掀起「金龍海嘯」，橫掃不分南北各大都會區，且打亂去年整體房市布局，導致交易動能急凍，全台買賣交易約二十五萬餘棟，回歸至上一波房市大空頭水準，至於海嘯餘波延續至何年何月，端看市場價格是否鬆動，且若跌幅不達主管機關標準，信用管制措施鬆綁無望，打房鐵拳仍在，房市轉趨保守，今年房市景氣也難有春燕回巢。