房市急凍，央行要出手鬆綁了？專家預測3套最可能劇本：暗示而不明令

​央行本季理監事會將於18日召開，除利率決策，房市管制是否鬆綁亦受矚目。銀行放貸緊縮等政策造成買氣急凍，導致交易量大幅縮減，預售屋市場尤其慘烈，不少房產業者都叫苦連天，盼央行能適時鬆綁管制。對此，房產專家李同榮在臉書發文點出央行最可能祭出的3大方案。

​自去年9月央行發布第七波選擇性信用管制，房市瞬間全面凍結，成屋成交量約縮減三成、預售屋減少七成。中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄預估，2025年買賣移轉棟數將僅有25.6萬、年減約27%，創下9年新低，35年來次低。​



廣告 廣告

而房市交易量急凍，房仲業者成為海嘯第一排受害者，各個縣市的感受都差不多，很多業者不是關店、歇業，就是苦撐待變，真的是面臨了生存保衛戰。而根據統計資料顯示，在所有成交物件中，預售屋的買氣急速降溫，已成為當前房市最明顯、也是最不容忽視的警訊，全台11月成交量竟跌破3000件，不僅創下多年新低，更呈現出市場動能快速萎縮的寒冬跡象，過去動輒上萬件的熱絡行情，如今完全不復見。

針對房產業者期盼央行能鬆綁管制，李同榮發文點出央行最有可能祭出的3種方案，第一，按兵不動再做觀察。第二，放寬不動產貸款集中度（暗示而不明令）。第三，降低存款準備率。

更多風傳媒報導

