房市慘新梯衰退 永佳捷電梯：搶汰舊換新拚營收
CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導
面對政府祭出史上最嚴「打房政策」，建商和開發商業績慘澹，不得不放緩腳步。電梯大廠永佳捷（Masada）董事長許作名表示，這也讓設備供應商，明顯感受到「寒冬市場」。不過2025年，永佳捷公司（Masada電梯）仍繳出不錯的成績單，新梯加上汰舊換新業務量，雖然衰退2成多，但出貨量成長3成，保養訂單台量更衝刺成長近4成。
許作名說，新梯訂單衰退的原因，除了受大環境影響外，過去戰略上為了衝台量搶市占，而犧牲毛利的時代已經結束。在訂單與合約管控得宜的情況下，從去年下半年開始，毛利大幅成長，營業收入也成長8成以上。
許作名說，由於房地產景氣急速減緩，以至於新梯業務衰退，公司今（2026）年重點全力衝刺電梯汰舊換新與維保市場，也持續與同業洽談併購或合作，目標設定今年保養台數可達7000台，成長50%以上。許作名強調，在搶占市場的同時，必須兼顧保障消費者權益與服務必須到位，並建立卓越企業形象。將研擬國外行之有年，保護消費者的「檸檬法Lemon Laws」精神，即「重大瑕疵主要部件換新」，增訂在未來新梯與全汰改合約中，自許要成為全台第一家以高標準要求、高產品質量對客戶負責到底的公司。
許作名表示，永佳捷自2023年營運以來，主打「高性價比」和「智能化」產品，挑戰台灣長期由大廠寡占局面，並獲得消費者認同的品牌。尤其去年年底，兩次全台有感地震，永佳捷在業界首推新梯免費標配地震感測器，也就是當地震達一定震度時，自動停靠最近樓層的安全措施，與即時回報總部系統，最讓客戶滿意。
許作名說，雖然從去年第二季至今，全台住宅開工量創史上新低。但是整體營建業，由於2019至2024年的5到6年期間，景氣高漲缺工，永佳捷在數個工地現場，就因開發商在趕工收尾階段，防水措施不完善突遭暴雨侵襲，導致已安裝的電梯電路板受損嚴重。但為顧及住戶搭乘權益與安全前提下，在未與開發商釐清賠償協議前，即先允諾管委會全數將整機控制系統，包括運行主控系統、門機系統、面板系統等全數換新，初估總金額高達近千萬元，永佳捷公司也自行先吸收。
許作名表示，作為新創公司獲利雖然重要，但在維護商譽、獲得客戶滿意認同更重要。因此準備將「檸檬法Lemon Laws」精神，即新梯交付客戶3個月內，非人為因素純屬產品本身，經多次修復運行仍有瑕疵的電梯，承諾將故障重要部件或全系統，全數換新等條款記載在合約中，以保障消費者權益。
許作名表示，在電梯職場生涯中，面對客訴抱怨，都是以積極不迴避的態度，應對解決客戶提出的問題，努力爭取客戶長期認可，最終均獲得客戶支持，將負面因素扭轉為正面的企業形象，是他最欣慰的地方。
