房市慘！全台房屋買賣移轉創35年次低 業界提4招盼「新新青安」
政策打房，產業無計可施，不動產聯盟總會理事長林正雄預估，今年全台房屋買賣移轉棟數將僅剩25.6萬棟，不僅為近九年新低，更創下近35年來次低紀錄。搶救房市，林正雄提出四大建言，包括儘速推出首購可貸成數、降低自備款負擔的「新新青安」，附條件鬆綁第二戶貸款管制，虛坪改革回市場機制，二類謄本給予專業查詢權。
不動產聯盟總會8日舉行年終記者會，林正雄以16個字總結今年房市，「政策過當、產業急凍、殃及無辜、量縮價穩」。他認為，每年仍有逾13.5萬戶新增家戶，剛性需求始終存在，今年GDP成長率為15年新高，可惜重要引擎100％內需的營建產業熄火，若能加上內需相信能讓經濟全面起飛。展望明年，受選舉年政策可能鬆動，及今年GDP創新高等利多帶動，市場有望開啟新局。
林正雄表示，預期明年房市有三大支撐，一為來自平均每年新增逾13.5萬戶的剛性需求；二為目前人口數最多的31～50歲族群有711萬人，等於未來20年平均每年有35.6萬人具購屋需求；三，未來十年每年有16.4萬棟住宅屋齡達到30年準備都更，也會帶動新供給和需求。
林正雄預期，2026年房市有五大趨勢，房價高漲消費者面臨還款能力，更重視總價考量；少子化情形與世代居住分離情形下，家戶人口數持續減少；晚婚、不婚族持續增加；包租代管業興起，帶動市場上閒置房屋得以活化，租屋市場供給增加；銀髮族換屋需求也會持續提升。因此，房市將朝精緻化、小型化發展，能夠提供完整物業服務的飯店宅將成為市場寵兒。
高雄今年房市也低迷不振，高雄市不動產建築開發公會理事長柯俊吉8日表示，高雄房市將逐步告別過往依賴大型題材快速推升的階段，將回歸以基本面為主的理性調整格局。
柯俊吉預估，2026年上半年高雄房市成交量將維持低檔，市場氛圍偏向保守。至於明年下半年，柯俊吉認為，如果南部科技產業、港區開發、科學園區等投資持續推動，並維持就業穩定，加上主計總處推估2026年國內經濟成長率可達3.54％，選舉政策利多，剛性需求可望逐步回流，屆時高雄房市將呈現「緩步回穩、以自住為主」的態勢，但並非快速反彈。（工商時報/郭及天、顏瑞田）
※本文授權自工商時報，原文：房市凍到不行！買賣移轉跌至35年次低 業界喊四大搶救方案 倡推「新新青安」救急
