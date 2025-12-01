房市戰比軟實力精銳聯手特約商店週週抽豪禮

▲精銳建設特約商店數是建商之冠，已匯聚200多間優質品牌店家。（圖／業者提供）

[NOWnews今日新聞] 房地產拼的不單單是結構與公設的硬體較勁，「黏著度」的軟性服務價值戰也開打了。深耕台中30多年的精銳建設，，10年前即率先同業開發「精銳建設客服APP」，最受住戶歡迎的「特約商店」單元，至今已成功匯聚200多間優質品牌店家。另龍寶建設與陸府建設，20多年前就是售後服務與社區經營的領頭羊，透過多元化活動與貼心機制，也拉近與住戶距離。

房產市場競爭近年逐步轉向軟性服務的價值戰。台中品牌建商售後陸續導入各種軟性服務；從早期基礎客變維修，到現今建商陸續導入專屬APP、AI科技，經營綿密的特約商店「生活圈」，將售後服務觸角延伸至住食、衣、住、行等全方位體驗，建立有口碑的售後服務和軟性實力。

精銳品牌部組長林思妤指出，精銳建設不斷精進品牌形象，從硬體的建築外觀設計不斷創新，建築工法講究細膩，希望帶給住戶溫暖、精緻、愜意的居家生活。例如最受住戶歡迎的「特約商店」單元，至今已成功匯聚200多間優質品牌店家，涵蓋美食饗宴、品味生活、樂遊旅宿三大類，帶給住戶加值的便利服務。。

此外，「精銳VIP特約抽獎活動」11月啟動，連續四週透過「精銳獅子講」Facebook邀一般民眾共襄盛舉，只要追蹤「Lion's Talk 精銳獅子講」粉絲專頁、留言指定關鍵字，週週都抽出逾萬元豪禮，包括DYSON戴森、屋馬燒肉、金礦928頂級足體舒壓等人氣名店獎項，展現品牌「質感生活」溫度。

台中兩大指標性建商龍寶建設與陸府建設，20多年前就是售後服務與社區經營的領頭羊，透過多元化的活動與貼心機制，深度拉近與住戶的距離。

以龍寶建設為例，定期舉辦的美學藝文講座，重視的不只是居住空間，從社區營造「美學生活的養成」。陸府建設近年也推出「陸府森活聚落」特約商店，精選六大領域口碑商家，展現對住戶從硬體到生活品質的極致重視。

中部漢宇建設住戶可透過官方LINE帳號註冊並加入「漢宇家族VIP」，特約商店涵蓋餐飲、美容、藝文和健康等類別。大城建設有「大城小食光卡」鏈結百家優質特約店家，也積極邀請優質商家加入特約店家行列。

業界人士分析，在產品同質化趨勢下，台中建商加碼軟性服務，目的在於區隔品牌差異，並有效增加房屋的保值性與轉售價值。房價不斷攀升，建商希望與客戶不再只是單純的交易，若能建立有口碑的售後服務和軟性實力，更能增加曝光度，讓住戶彼此口耳相傳才是更實在的品牌行銷。

