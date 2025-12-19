房市持續寒冬！ 七都預售屋交易量下滑近75%、僅雙北撐盤

房市冷氣團持續影響預售市場。（圖／TVBS）

位於國父紀念館捷運站旁的預售建案，基地約 700 坪，屬都更案，規劃 30 坪與 53 坪兩種產品，採 3.5 米挑高設計，營造舒適、不壓迫的居住空間。專案經理黃威翰表示，樣品屋為 53 坪，整個案子的公設比僅 32.98%，因公設比低，室內使用面積相對較大。建築代銷公司副總闕山振指出，此案位處忠孝、仁愛、光復與延吉街交會核心區，對面即國父紀念館，是建案最大亮點。他強調，在全台房市買氣趨冷的情況下，地段價值仍是購屋者最主要考量，而自住與換屋需求已成市場主力，投資型買盤觀望態度明顯。

預售揭露量創近57個月新低。（圖／AI生成）

闕山振形容全台房市現況如同寒冬，投資性買盤多處觀望階段，北台灣個案表現仍取決於地段價值、產品稀缺性與規劃品質。他認為，部分具備品牌、地段或稀有性的建案表現較佳，但整體仍屬少數。住展雜誌企研室總監陳炳辰指出，推案仍有建商在年底搶進，部分個案因延推已久而面臨不得不推的壓力，因此風向球數據出現微幅改善，但整體買氣仍偏低。年底至第一季若無房市利多政策，市場仍難振作。

房市冷氣團持續影響預售市場。房仲統計顯示，全台 9 月預售揭露量僅約 2,100 件，較去年同期大減 6,000 多件，創近 57 個月新低。六都中，台北市年減 74%，新北市相對穩健，桃園、台中、台南年減逾七成，高雄更達 80%。不動產企研室專案經理曾敬德表示，若預售屋銷售持續低迷，部分開發商與營造廠可能面臨資金壓力。

短期房市仍處於修正期。（圖／TVBS）

回顧市場歷史，單月成交五、六千件曾被視為谷底，景氣好時則可衝破單月一萬件以上。去年上半年市場熱絡，平均單月成交超過 1.3 萬件，但近期成交量已降至不到 3,000 件，顯示市場冷卻速度超乎預期。曾敬德分析，若開發商端出更具競爭力的產品、付款方式與價格策略，短期仍可能出現小幅反彈，但整體買氣仍偏悶。

專家進一步指出，近期建商售價與實際成交價差距維持在一成以內，尚未進入讓利階段，短期房市仍處於修正期。若政策釋出寬鬆訊號，成交量才有機會回穩。

