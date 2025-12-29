房市指標雙降！買氣連十月陷入悲觀區 專家：2026年呈「量平價盤」格局

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴說明房市變化及明年展望。資料照



中央大學台灣經濟發展研究中心今（12/29）公布12月消費者信心指數（CCI），與房市相關的兩大指標「未來半年購買耐久性財貨」與「購買房地產時機」呈現雙雙下滑，中斷連續兩月回升。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，展望2026年，房市將邁入「量平價盤」的穩健格局，隨著新青安2.0有望接軌，加上地方大選的建設利多，市場正逐步度過陣痛期，預估將朝「量平價盤」的方向發展。

根據台經中心調查，在「未來半年購買耐久性財貨」指標，調查結果為95.94點、月降1.06點，連續9個月落在100以下的悲觀區間；另與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，結果為92.63點，月降1.63點，更是連續10個月落在悲觀區間，顯示買方對房市仍保守看待，市場交易表現持續在低檔徘徊。

廣告 廣告

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，今年9月金管會將新青安貸款排除在《銀行法》不動產放款上限計算後，公股行庫的承作案件及放款金額，雙雙止跌回升，顯示政策向首購族開綠燈，對市場有一定程度的激勵效果，使得房市信心逐漸提振，不過，央行最後一季的理監事會議，並未調整信用管制的方向，僅讓不動產放款集中度回歸銀行內控，由於期待落空，市場觀望氛圍略有提升，使得年底指標稍微滑落。

周鶴鳴指出，儘管打炒房的政策大環境無明顯變動，為了防錯殺自住客，近期政府的滾動式檢討鬆弛有度，且不動產業者若不敵景氣寒風遭遇資金斷鏈，將衝擊金融穩定，也並非政府樂見，所以，管制政策對市場的干擾可望進一步淡化。

周鶴鳴認為，2026年7月底新青安貸款將屆滿，市場預計有新新青安2.0接續執行，政策佈達初期，申辦熱度有望增加，使得首購客源持續發揮撐盤作用，且下半年為地方選舉熱戰期，勢必端出建設牛肉，帶動產業、消費活絡，有助房地產盤整支撐，因此，明年中旬將是房市的重點觀察指標。

此外，2025年全台的買賣移轉棟數，估計將落在約26萬棟左右，較去年大減逾1/4，恐創下35年以來的次高紀錄，隨著基期下降，2026年的交易量萎縮幅度將相對收斂；價格方面，供給量大的蛋白區，有機會掀起一波「讓利取量」的促銷戰，而自住人口集中、生活機能成熟的蛋黃區，交易量持續縮水，但價格具僵固性，精華地段因釋出稀有仍溫和上漲，K線發展讓區域房價認知重新盤整。

更多太報報導

房市回顧及展望》從限貸寒流到「供給海嘯」 2026年誰來接盤？

【央行Q4理事會3-1】坦言「處理新青安代價高」 楊金龍：對房市基調仍緊

央行不鬆綁房市信用管制 不動產貸款總量回歸銀行自行控管