房市新主力？ 房仲揭「移工集資買老公寓」 網點頭：中壢很多





在高房價成為全民壓力、許多本地人選擇「先觀望再說」的同時，有一群人卻默默採取了不一樣的行動。近期有網友在網路論壇PTT房產板表示，桃園出現越來越多外籍移工開始買房的情況，有些人靠多年存款與朋友合資購入老公寓同住，也有人利用貸款成功當上屋主，這個現象引起不少討論。

原PO提到，房仲向他透露，桃園火車站周邊近年來確實有外籍移工購屋的案例，部分人會與同鄉合資買房，共同生活降低負擔，也有人在台工作數年後，靠省吃儉用累積存款，再配合貸款買下屋子。原PO認為這代表當地生活機能確實仍有吸引力，但也忍不住好奇：「這是理財觀念的差距，還是整個房市真的太瘋了？」

廣告 廣告

貼文曝光後，不少網友回應自己也注意到類似情況，「最近才知道大安區一堆外勞在看房，他們專挑公寓下手」、「外籍人也是有上進心的，像極了30年代的台灣」、「中壢前後站都是，寄車行也都被買下來」。

▼桃園俯瞰圖。（圖／東森新聞資料畫面）

不過，也有網友提出另一種觀點，認為移工多半購買本地人不太會考慮的老公寓或非精華區物件，「中壢市一堆新住民買房，不會考慮蛋黃區」、「外勞集資一下就買得起台灣人不買的公寓，就像台灣人買日本人不要買的郊區老透天」、「大部分是做生意或者是當他們國籍的中轉站聊天休息中心」。

另一方面，也有一派網友認為此現象可能被放大，甚至可能是房仲為推動買氣而說法，「房仲是靠賣房賺錢的，不可能聊沒人買房的事情」、「房仲發新聞騙騙台灣人」、「有我國國籍的配偶，外配才可能貸款買房，非白領階級的外勞貸不到」、「能買的是新住民，不是外勞」、「通常買房的已經拿到台灣的國籍，合資的其他人沒有」。

（封面圖／翻攝自Google map）

更多東森財經新聞報導



開放移工從事旅宿業「民宿除外」 觀光署：起薪至少3萬2

「移工變移民」政策將上路！網點名「這一區」：房價要飆噴了

移工狂加班「32天賺62K」打趴白領！網曝台人心酸：不是不努力