房市明燈恐變冥燈！台股大漲台積宅卻熄火了 剩嘉義靠高鐵特區逆漲4成

與股市大好呈現極大反差，全台台積宅近乎全面熄火，剩嘉義受惠高鐵特區建設一枝獨秀。（圖／記者陳韋帆攝影）

台股在台積電領頭下大漲，然台積宅房市卻極度冷清！據住商機構統計，2025年四大半導體園區周邊房價普遍呈現盤整或下修，過去的一級熱區如竹北、善化、橋頭跌幅約在3%至10%不等。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，政府管控與限貸令讓買方追價意願大幅下滑，昔日房市熱區已全面熄火，僅嘉義太保、朴子受惠開發初期利多，仍維持逆勢漲勢。

實價登錄顯示，2025年全台四大園區中以中部科學園區周邊波動最大，台中沙鹿跌幅達10.8%居首；南科門戶善化區亦修正6.5%。曾為全台房市指標的新竹縣竹北市，房價微幅下滑2.8%，台南與高雄園區周邊如仁武、橋頭跌幅均在3%以上。相較之下，南科嘉義園區周邊的太保市年漲幅高達41.3%，朴子市亦有9.5%漲幅，成為全台唯一在盤整潮中突圍的區域。

全台四大科學園區台積宅房價統計。（圖／住商機構提供）

房價基期過高遇央行限貸令 台積宅炒熱區域房價回歸剛性供需

賴志昶分析，科技題材區域在疫情後因熱錢湧入，房價漲勢凌厲，部分區域甚至提前反映未來十年的價格。然而，隨房價基期推升至高原期，一旦面臨銀行限貸緊縮，投資置產族群立刻轉趨觀望，市場失去追價動能。目前園區房市正經歷「擠水分」的過程，過往因超漲而虛增的價格正回歸基本面，價格盤整已成定局。

他表示，股房連動效應在政府打房政策下已逐漸鈍化。過往投資人習慣「跟著園區買」，但當房價來到高點，市場上揚力道有限，原本的獲利明燈若盲目追高，恐將變成套牢的冥燈。建議購屋族應重新檢視區域的實質供需，而非單純依賴科技光環。

嘉義高鐵特區利多發酵 太保市單年大漲4成領跑全台

住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰指出，嘉義太保之所以能逆勢飆升，主因在於高鐵特區開發逐漸起色。除了半導體產業鏈確定進駐外，品牌建商紛紛插旗，加上站前OUTLET開發消息支撐，讓原本穩定的中古房市補漲力道強勁。太保市2025年平均房價較前一年大漲41.3%，顯示新興開發區在利多發酵初期，仍具備較強的抗跌與增值彈性。

最後，賴志昶提醒，近期台股雖強勢，但房市受到政策面與貸款門檻制約，兩者走勢已分道揚鑣。購屋族在置產此類園區住宅時，應高度警覺區域是否已過度超漲。在2026年市場回歸理性供需的環境下，具備成熟生活機能與穩定人口移入的區域，才具備真正的保值性，切莫在盤整期盲目追逐過熱題材。

