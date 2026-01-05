房市核彈2／土方清運新制釀哄抬價格 憂市場壟斷建築大老喊「STOP」

今年1月1日起土方將採數位化管理，除了透過GPS定位追蹤，還要改用電子聯單取代原本紙本四聯單，讓非法傾倒無所遁形，不過新制配套不足，導致土方市場大亂。（圖／報系資料庫）

今年1月1日起，土方清運新制上路，國土署將土方流向數位化管理，嚴格遏止非法亂倒，一場「土方之亂」正席捲全台。儘管國土署盤點全國2321處國有地，預估能去化逾1.5億立方公尺的土方，但似乎與產業現況脫節。營建業者各個怨聲載道，土方處理費暴增、沒有人清運、工地停擺，多位建築大老跳出來喊話，擔心合法土方場被少數業者壟斷、哄抬價格，呼籲配套未完善前，建議新制暫緩實行。

近日台中地檢署成功破獲「土尾集團」於中彰雲嘉非法傾倒高達1.6萬立方公尺的廢棄物，體積足以填滿7座奧運規格游泳池，震驚社會。

非法土方業者長期於河川地亂倒營建廢棄物，張麗莉表示，大家都不願意環境如此被破壞，呼籲政府配套措施要從計劃到實際可行，要加快速度。（圖／翻攝畫面）

「查！該查！」中華民國不動產協進會理事長張麗莉痛斥，不肖業者非法傾倒、破壞國土，應嚴加查辦；但另一方面，她又針對近日土方清運新制的配套不足，造成建築業工程大亂、價格亂漲，嚴正提醒中央單位，「不能只是嚴查，新制必須配套多個合法清運管道同步施行，減緩對產業衝擊，才是好政策！」

去年8月28日行政院核定「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，需從「源頭減量」、「土石方流向追蹤」及「擴增去化管道」三面向推動落實確保土方合法去處，並於今年1月1日起實行，凡載運營建剩餘土石方的清運車輛，均須裝設GPS定位系統，每一個進出點也都要使用電子聯單系統申報。

不過，政府出發點立意良善，卻因配套不足，引來近月土方處理市場供需失衡，處理費用哄抬飆漲，造成產業大亂，全台建築、營建業者抱怨連連。甚至已經傳出有土方運輸業者想開高價，以「A/B車」戰術非法避開GPS定位。

土方問題導致多個工地停工、成本飆漲，日前不動產建築開發公會全聯會舉行會員大會，會員提案通過希望政府暫緩實施土方清運新制。右2為不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全。（圖／不動產建築開發公會提供）

「土方去化配套尚欠完備，土方場因新制疑慮觀望，不敢收土、不報價或藉機抬價，使營建工地面臨餘土無處可去，除了處理價格大漲，並造成工地無法如期開工，甚至開挖中斷有坍塌、損鄰等風險。」上月，不動產建築開發公會全聯會舉行會員大會，就有團體會員提案，希望政府暫緩實施「營建剩餘土石方流向管理新制」，且提案經過會員決議通過。但這只能代表建築業的對政策草草上路的不滿，並無法阻擋上路時程。

然而土方市場的失控讓業者實在無法坐以待斃，近日，台灣省不動產開發公會聯合會理事長吳國寶，將邀集六都及全省各縣市不動產同業公會理事長，大動作召開記者會，盼請政府正視建築業目前面臨的經營困境，其中衝擊非常大的就是「土方之亂」。

吳國寶無奈告訴CTWANT記者，目前各縣市建管單位同步嚴查建商是否有如實申報土方，只要沒找到可清運的土方場，就拿不到申報證明，以致無法向建管單位申報開工；但另一方面，建商已經受制央行規定取得建照18個月內不開工，會把土建融抽回去的困境，目前面對的是「無法開工」又「必須開工」的雙重夾殺。

目前台北港僅可開放處理公共工程土方，一般民間業者進不去，業者希望可以開放，以舒緩目前民間工程隊土方傾倒需求的壓力。（圖／翻攝自台灣自由貿易港區）

雖然國土署已盤點出全國2321處可供利用的國有地及80處大型整體開發區，其中包括4大區段徵收計畫（現有的桃園航空城，以及未來的台北社子島、高鐵屏東車站特定區與嘉義縣擴大縣治開發區）、6商港及工業區填海造陸（現有的台北港、及未來的台中港、高雄港，及後續的彰濱工業區），還有7處填埋型土資場（基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣與雲林縣），預估可去化量逾15,110萬方，並對外稱「足以支應地方建設所產生的土石方需求。」

不過看在業者眼裡相當不是滋味，因為這些區域大多並非「現在」即可立即開放倒土，但政策卻趕著上路，出現政策先行、產業卡關的脫節情況。

「數字不能只用喊的！這些可傾倒土方的國有地是否真的有發揮功能？」張麗莉就直言，「如果中央跨部會合作尚未達到可行前，還在紙上談兵階段，土方處理管道未啟動、做法也都還在協商討論，就貿然實施嚴格查辦，並立下懲罰，也難怪土方業者寧願不做、觀望，也不要被罰。」

張麗莉建議，源頭可處理的總量管制若短時間無法解決，至少要輔導業者將工程廢棄土石做有效地分類，除了可減量，也可提升材料再利用，在價格上應該能有所差異。

聖得福建設執行長洪正雄也表示，現在土方處理供需失衡，只會讓少數業者有機會暴利壟斷，建議由政府作東設公家棄土場，才能解決所有疑難雜症。他同樣認為政策應先暫緩，等做好長期規劃再實施，否則會衝擊到整個營建產業鏈。

「最終影響到的恐是選舉跟房價！」向來發言直率的甲山林集團董事長祝文宇認為，不只土方飆漲，房價會漲；民眾有老房子要裝修，廢棄物也沒地方可丟，要慎防被哄抬高額的清運費，接下來勢必造成很大的民怨，「現在綁在少數人手上，一定會鬧得很兇！」

不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全喊話中央，土方成本飆漲將增添建築開發壓力，也增加民眾購屋負擔，希望政府能同時監督關切目前收費的合理性，積極查處收費大幅波動情形，若有違法則依法裁處，以穩定市場價格。

