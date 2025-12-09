房市水龍頭要鬆開了？ 公股銀行董總會議是溫度計

今（10）日公股銀行董總的決議、財政部的態度，都可能成為央行調整房市政策的關鍵參考。圖／陳宏銘攝

財政部今（10）日召開公股銀行董總會議，外界普遍認為這場閉門會議，是央行12月18日理監事會議前傳遞訊息最重要的前哨站。自從央行去年推出第七波信用管制後，房市量能急凍、買賣雙方皆陷入僵局。因此，這場限貸令實施一年後就說進行檢討的會議，不只關係2025房市現況，也影響2026年政策走向，被金融圈視為解讀央行下一步的溫度計。

財政部下午將召開的公股銀行董總會議，這是每季例行會議，但這一場很不一樣。邀請來台經院產經資料庫總監劉佩真，將以「國內不動產市場景氣與展望變化之脈動」為題進行簡報，內容涵蓋實施第七波選擇性信用管制後，買氣緊縮一年的市場現況，並延伸分析2026年的房市發展趨勢。隨著收緊政策一年後的第一份「官方級」總檢討登場，市場自然全都屏息以待。

第七波選擇性信用管制自2024年9月上路以來，對住宅市場造成的衝擊相當明顯。預售屋交易量急速萎縮，第二戶購屋需求更是瞬間凍結。儘管「新青安」未受到影響，但房貸審核拉長、貸款成數降低、利率上升，讓買方紛紛進入觀望；另一方面，建商與換屋族面臨資金壓力，也無法隨意調價，也使房市陷入低迷局面。央行去年還對金融機構進行道德勸說，要求提出一年的自主管理方案，本次董總會議便是這項政策的年度總檢討。

會議之所以受到市場高度關注，除了房市與銀行放款緊密相連外，財政部長莊翠雲也將親自出席，讓外界更關注政府對房市的態度。更重要的是，這場會議時點就落在央行12月18日理監事會議前一週，市場都在等，看央行之後會不會調整金融管制政策。雖然專家普遍認為加碼機率不大，但若要微幅鬆動，勢必會先從公股銀行的回饋與市場反應中尋找線索。因此，這場董總會議幾乎被視為央行政策前的「風向觀察站」。

在簡報結束後，公股銀行董總之間將交換意見，討論是否應向央行提出建議。這些討論雖然不會立即公開，但往往會成為央行在政策調整前的重要參考。也因此，金融圈今天的焦點不只是看報告內容，更是觀察銀行高層的態度與回應。房市管制是否微調、量縮價僵是否能打破、2026房市是持續冷還是有機會反彈，這些答案都可能在今天會議後逐漸明朗。

除了房市議題，利率與資金一定也是會議焦點。普遍推估，央行應該最後仍會維持利率不變，採減發定期存單，釋出資金注入產業池子，在年關之際，預計會有超過三千億元資金，對產業放鬆。

明年利率走向則因全球景氣與通膨不確定性還在動態討論之列。尤其，市場情緒認為美國FED在台灣時間週四凌晨的決議中，將宣布降息一碼。於此同時，華爾街也有消息傳出，可能重啟QE貨幣寬鬆政策。如果FED真的重開印鈔機，那麼之後央行勢必面臨台灣利率、房地產政策重新評估階段。



