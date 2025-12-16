房市沒全冷！大型商用不動產年交易破1千5百億 專家估不降息租金還會漲

記者陳韋帆／台北報導

黃瑞楠指出，住宅市場冷但商用不動產續熱，大型商用不動產交易金額已達1,501億元，雖年減8%，但仍高於十年均線。（圖／記者陳韋帆攝影）

大型商用不動產交易續熱！第一太平戴維斯統計（截至12月15日），2025年大型商用不動產交易金額達1,501億元，雖較去年同期減少8%，但仍高於十年均線。第一太平戴維斯董事長黃瑞楠指出，AI產業快速崛起推升商用不動產買氣穩定，與年減34%的土地市場呈分歧局面。

黃瑞楠表示，今年廠房交易延續強勁需求，今年交易金額623億元，占比約42%，為今年商用不動產交易占比最高項目，規模也創歷年第二高，其中科技業為最大買家，半導體業貢獻半數，日月光投控集團與台灣美光持續深化在台布局。

辦公室交易規模291億元居次，最大筆交易為陽明海運以112.2億元購買南港華固中央置地全棟。零售不動產交易總金額272億，排名第三。

買方方面，科技業全年投入613億元，連續三年成為最大買方，集中在科學園區或產業園區內，顯示有完整基礎設施的工業園區仍最受青睞。

土地市場方面，全年交易金額1,592億元，年減34%。他指出，建商購地動能受房市政策緊縮影響，全年交易僅962億元，年減達42%。保險業的不動產投資相對薄弱，全年投資總額僅166億元，年減45.2%，鎖定工業土地和自用辦公室為主。

展望2026年，黃瑞楠預期，全球AI產業熱度不減，商用不動產市場將延續今年走勢，半導體、電子零組件等出口強勁產業將持續擴大在台生產量能，而央行若未降息，明年不動產最低投報率將提高至2.72%，保險業將積極評估具規模、穩定租金收益的大型物流中心和倉庫。

