房市熱錢退潮房價「北穩南弱」 大台北不降反漲、高雄台南台中跌最多

高雄,房市,福山里,預售屋。（圖／記者陳韋帆攝影）

限貸令上路滿一年，房市熱錢退場，房價變化呈現「北穩南弱」兩樣情。今年Q3六都平均房價除雙北小增外，其餘四都均呈下修，尤其是高雄、台南、台中修正幅度最劇烈。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年受科技題材發酵的南二都，在投資族陸續退場後，整體買氣趨緩，市場剩首購自住撐盤，房價修正更明顯。

數據顯示，今年Q3六都平均房價與去年同期相較，雙北分別小增1.3%和0.2%，其餘桃園、台中、台南及高雄房價均下修。其中，跌幅最明顯的是高雄市，每坪均價從28.7萬元下修至26.2萬元，年減約2.5萬元，減幅達8.6%，為六都價格修正幅度最大的城市。另外，台南市北區跌幅超過2成，為六都下修最深的區域；但台南仁德區逆勢上揚，每坪均價從21.8萬元上揚至26萬元，漲幅近2成，成為六都最抗跌行政區。

2025年Q3六都房價變化。（圖／台灣房屋提供）

房市熱錢退潮 高雄、台南、台中房價跌最兇

張旭嵐表示，去年Q3以前房市受新青安貸款資金挹注，全台房市熱賣狂漲。但限貸令上路至今逾一年，熱錢浪潮退，裸泳者逐漸浮現。尤其近年受科技題材發酵案量增、房價飛漲的南二都，在今年投資族陸續退場後，整體買氣趨緩，市場剩首購自住撐盤。購屋族「不追價、反殺價」的態度，成交物件多轉向低總價物件，回歸基本面的價量調整期，房價修正幅度也因而更明顯。

反觀雙北雖同樣面對高房價與限貸壓力，但因具備就業機會集中、人口紅利與剛性需求穩定等因素，加上Q3北士科選址議題塵埃落定，不動產市場相對穩健，整體市場支撐力仍相對充足。

六都房價漲跌最劇烈十二行政區。（圖／台灣房屋提供）

六都行政區台中東區、高雄鼓山房價跌最兇

觀察六都Q3各行政區漲幅表現，中南部跌幅較深，包括台中東區、高雄鼓山區均有逾1成跌幅。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，台南房價出現兩區強弱分歧，主要是因購屋主力結構轉變，影響成交物件類型出現變化。北區屬於台南蛋黃核心，買氣長期以換屋族、置產族為主。

不過在限貸令與房市景氣轉弱影響下，有意卡位精華區的購屋族轉向CP值較佳的「低總高齡屋」，取代「高單價新屋」，因此平均房價明顯下降，在房價基期較高的區域，相對更明顯。

李家妮表示，反觀六都最抗跌行政區，多集中於蛋白區，如台南仁德、台中梧棲、高雄小港、新北土城等區。蛋白區兼具房價親民、機能實惠，反而能在景氣收斂環境下，抵禦盤整期衝擊，展現更強的補漲力道。

