房市爛了！全台買氣「hold最好」十區一次看 台南、高雄勇占五席

小宅風潮不是新鮮事，「用居住空間換地點」已是許多人的買房策略，但跟大樓和公寓相比，小宅房價到底有沒有上漲空間，也成了買方最重視的話題，前段時間就有網友在PTT詢問，在40年前，也流行過高戶數低坪數的社區型態，但因為住戶參差不齊，影響到整體居住品質，從這個角度來看，小宅會不會有短期易脫手，但長期不保值的問題？

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前