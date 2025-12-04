房市爛谷底！房仲倒店潮要來了？北市公會曝關鍵時刻：農曆年最緊張

記者陳韋帆／台北報導

台北市不動產仲介公會指出，今年全年移轉棟數估約26萬棟，而房價是否出現明顯跌訊？房仲、建商是否出現倒閉潮？關鍵時機就在農曆年後。。（圖／記者陳韋帆攝影）

2025年房市在央行信用管制下買氣全面緊縮，儘管政府鬆綁部分房貸政策，市場信心仍難以挽回。台北市不動產仲介公會指出，今年全年移轉棟數估約26萬棟，而房價是否出現明顯跌訊？房仲、建商是否出現倒閉潮？關鍵時機就在農曆年後。

台北市不動產仲介公會推估，2025年全國全年房屋交易量落在261,601棟上下，年減幅約25.4%，六都合計交易量推估為201,495棟，較2024年的271,309棟，年減25.7%。

廣告 廣告

蘇金城指出，即使行政院放寬房貸水龍頭，卻也難挽回房市交易頹勢。（圖／記者陳韋帆攝影）

行政院鬆房貸水龍頭難挽頹勢！全年買賣移轉棟數陷26萬棟保衛戰

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城指出，2024年9月央行祭出第七波信用管制後，市場交易量急凍。今年雖有行政院要求金管會將新青安房貸排除在銀行法72-2條之外，央行也延長換屋族切結換屋限期為18個月，但仍難挽救頹勢。儘管守住26萬棟大關，但整體交易量較2024年仍少了四分之一。

他指出，2025年台北市房市走勢與全國大致吻合，呈現「價盤量縮」的急凍格局，房價處於高檔震盪盤整。台北市全年房屋交易量推估約為22,694棟，衰退幅度達24.2%，創近9年新低，已接近2016年慘況。然而，個別行政區如北投區與士林區因輝達（NVIDIA）效應表現突出，價格格外堅挺。

張欣民指出，多數建商口袋夠深堅挺不降價，整體房價異常堅挺，房仲是否出現倒店潮，關鍵則在農曆年。（圖／記者陳韋帆攝影）

陶朱隱園、北士科推升房價天花板 房仲倒店潮看農曆過年

台北市不動產仲介公會公關主委張欣民表示，儘管房市交易冷清，房價仍有亮點，如陶朱隱園重訊交易，1坪約400萬，改寫台灣最高房價天花板；北士科則在輝達話題下區域房價屢創新高，「潤泰之森」、「久年松芮」皆寫下152萬記錄，急追北市蛋黃區。

他說，交易急凍卻僅見部分區域降價讓利，整體房價下滑有限，顯示建商口袋夠深、依舊堅挺，而房仲業目前也未出現倒店潮，他透露，倘若要出現倒店潮，關鍵時刻就在今年農曆年前後，展望明年房價趨勢，張欣民坦言，「說跌5%、10%太籠統，畢竟政策、環境皆不利房地產，各區域表現又不一，整體價格卻又異常堅挺，只能說量縮價修已成定局。」

更多三立新聞網報導

2千坪公設淪毛胚屋1／告上法院建商也不理 淡水海都3住戶控宏盛5年沒動

2千坪公設淪毛胚屋2／海都3住戶怒控宏盛5年不理 宏泰人壽：認知不同

2千坪公設淪毛胚屋3／宏盛海都3公設一拖5年 建商餘屋太多管委會裡稱王

台灣高房價誰害的？李同榮批時力王婉諭只看稅率有問題：逾50因素造成！

