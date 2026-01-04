房市爛一年！爛尾樓爆雷機率爆增 一圖看懂「買預售屋排雷」三步驟
記者陳韋帆／台北報導
2025年房市買氣爛了一整年，爛尾樓機率再攀升，避免民眾踩雷，台北市地政局提供民眾購買預售屋防雷三步驟，科長陳怡如說明，透過履約擔保、施工進度監測及建案警訊關注，可大幅降低交易風險。
台北市地政局整理購買預售屋防雷三步驟如下：
第1步：買預售屋簽約必看「履約擔保」
所有預售建案都須辦理履約擔保，並從五種履約保證機制中擇一採行，確保價金有第三方控管或續建保障。民眾簽約前，務必確認契約中已載明履約擔保方式、承作銀行及價金是否匯入銀行信託專戶，作為降低風險的第一道防線。
第2步：買預售屋付款必查「施工進度」
預售屋工期長，建商若發生資金問題，恐影響施工進度。北市政府地政局全國首創「履約擔保資訊專區」，民眾付款前應主動透過地政局官網，連結至建管業務ｅ辦網，查詢建案實際施工情形，並留意除簽約款及開工款外，其餘價款應依工程進度分期繳交，避免「工程沒動、錢卻先付」的風險。
第3步：買預售屋持續關注「建案警訊」
「臺北地政找房+」整合全市已完成備查的預售建案資料、紅單、契約及履約擔保方式，並串聯銀行信託專區，方便民眾確認價金是否存入履保專戶以及是否出現財務警訊。若建案經確認無法依約完工，地政局也會第一時間在臺北地政找房+及臺北地政雲預售屋實價查詢平台註記警示。
地政局強調，買房是人生重大決定，提醒民眾「簽約看履保、付款查工程、警訊要關注」三步驟，善用官方平台提供的公開資訊，降低預售屋交易風險，讓購屋之路走得更安心。
