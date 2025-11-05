房市現回溫假象！交屋潮一波波賣壓增 專家示警：恐爆多殺多降價潮

記者陳韋帆／台北報導

預售屋交屋潮撐起10月買賣移轉棟數，實際買氣卻已跌破8年新低。（圖／記者陳韋帆攝影）

房市買氣創8年新低！今年10月買賣移轉棟數月微增、年大減，統計1~10月未達17萬棟，創8年新低點。專家指出，預售屋交屋潮讓房市10月買氣出現假象回溫，實際買氣卻仍在谷底盤旋，隨預售屋持續交屋，年底恐爆多殺多降價潮。

據六都地政局資料，10月買賣移轉棟數分別為台北1758棟，月減1%、年減22%；新北4204棟，月增14.2%、年減3.6%；桃園3240棟，月減0.7%、年減11.4%；台中3766棟，月增4.6%、年減8.3%；台南1527棟，月增2.7%、年減33.2%；高雄2494棟，月增9.9%、年減16.2%，總計六都共16989棟、月增5.7%，年減13.5%。

近10年1~10月六都買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）

預售屋交屋潮撐盤 出現房市買氣回溫假象

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安貸款不再列入銀行法水位上限後，銀行放款壓力略降，房貸排撥問題紓解，帶動交屋過戶。第四季向為傳統旺季，剛需族趁機出籠，淡水、龜山、梧棲、安南等相對平價區買氣微升。她指出，今年累計移轉量仍不到17萬棟，創近8年新低，短期回溫有限。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，重劃區新案交屋仍為主力支撐，雙北蛋黃區則靠老屋都更案完工帶動交易，如新北市永和漢皇盛世交屋470戶、台中梧棲「遠雄幸福成」交屋逾2000戶，推升買賣移轉量能。

預售屋交屋一波波 年底恐爆「多殺多」降價潮

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，限貸令與央行信用管制持續，整體買氣仍呈量縮，不過隨預售交屋潮一波波降臨，部分買家也釋出賣壓，部分區域隱約出現「多殺多的降價成交」現象，如高雄、台南過往漲幅過高，投資潮退場後，目前已出現降價修正壓力，使盤整態勢略有築底態勢。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，預售屋交屋尚未終結，年底將再迎一波交屋潮，預計買家將再有一波賣壓釋出，對建商與投資客而言，將考驗口袋深度，也將確認市場是否有承接能力，估計將是此波房市低潮的重大轉折點。

