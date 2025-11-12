房市疲軟撐不住？天母豪宅「國泰天母」8折成交 事實是還賺3千萬
記者陳韋帆／台北報導
全台房市買氣降溫，但天母指標豪宅「國泰天母」仍傳出獲利交易，屋主曾開價2.65億，今年8月以2.15億、8折成交，入手11年獲利3千萬出場。房仲指出，該屋成交價落在合理範圍，而目前豪宅市況受川普關稅戰、限貸令等因素影響，持續壓抑整體買氣動能。
根據實價登錄，「國泰天母」屋齡11年，成交戶為低樓層毛胚屋，總坪數220.8坪，8月以2.15億元成交，單價約125.5萬元，屋主2014年以1.85億元購入，持有11年轉手，帳面增值3042萬元，開價約8折成交。
天母豪宅開價8折成交 屋主仍賺3千萬
台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭表示，天母指標豪宅買方包括外派返台高階主管、外籍人士等，「國泰天母」是中山北路七段指標性豪宅，屋齡11年。
此次交易戶別於2022年開價約2.65億元銷售，屋況仍為毛胚屋，由於為低樓層戶，成交單價略低，如今以開價約8折成交，其實算是在合理範圍。不過該戶取得時間較早，因此有較大的增值空間，而社區最高單價仍為今年初交易，中高樓層的139.3萬元。
川普關稅戰壓抑台灣豪宅市場動能
另觀察天母今年前三季億元級豪宅交易，近兩年交易量明顯急縮，2024年有23件、2025年僅7件，成交均價從每坪136.6萬元降至128.4萬元，跌幅約6%；而去年天母最高單價為「華固天鑄」每坪178.4萬元，其次為「御上天母」154.4萬元；今年截至目前最高價則落在「國泰天母」每坪139.3萬元。
第一建經研究中心副理張菱育分析，今年房市受美中關稅戰及國際政經不穩影響，高資產族對高總價不動產轉趨觀望；同時豪宅貸款成數受限、持有稅負偏高、法人購屋審查趨嚴，皆壓抑市場動能。
她認為，目前豪宅市場呈現「優質個案具價格支撐力」的格局，地段稀缺與產品獨特的頂級社區仍穩盤。未來若利率趨緩、政策鬆綁，高端市場有望緩步回溫，朝穩健復甦發展。
