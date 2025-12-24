房市真慘！交易量26萬棟保衛戰恐失守 葉凌棋：20年來衰退最多

永慶房屋總經理葉凌棋再看壞全年交易總量，預估將跌破26萬棟，「明年房市好壞不看經濟，還是看政策走向」。（圖／林榮芳攝）

第七波信用管制讓2025年房市凍結，原本預期今年不動產移轉棟數能守住26萬棟，但今(24)日，永慶房屋總經理葉凌棋再看壞全年交易總量，「預估將跌破26萬棟」，他認為明年房市好壞，還是看政策走向，假設明年經濟依舊不錯，但政策沒變，房市價量也不會有太大改變。

今年第三季記者會，葉凌棋調降2025年房市交易量預測還有26.3~27.1萬棟間，跌破27萬棟大關，不過今第四季記者會，對於今年全年交易量，他推估將跌破26萬棟，推估衰退26%，是20年來單年衰退幅度最大的一年。

他表示，近5年房價漲一倍，導致貸款不夠用，是央行進行信用管制的原因。然而2025年經歷貸款緊縮和信用管制，因此呈現「量急縮、價小跌」，政策造成的影響，讓買賣期待價格無法吻合，導致量縮。

房價方面，根據永慶統計，2024年第三季到2025年第四季，台中、台南、高雄房價指數跌幅都超過8%，雙北跌幅最輕約在5%上下，桃竹跌幅落在6%。他分析，雙北基期高，過去房價漲幅沒那麼大，所以價格相對穩定；不過越往南，前幾年推的預售案量非常大，不只建商再賣，也有很多預售再轉售，就產生了競價關係。不過根據今年第四季，七都房價漲跌幅已不超過1%，可見目前房價已經呈現盤整態勢。

他進一步解釋，供給量少的地方受政策影響就少，供給量大的區域，價格競爭也會較大。預售屋方面，明著價格不會降，但會附贈裝修或建材配備，這是目前已經有的狀況；但降價的情況還是可能會發生，時間點會在一開案的時候就會在定價上做調整，以爭取更快速帶進客戶，但是成交價一落定、實價登錄，就很難降，因為建商會很難面對前面的已購客。

他認為，2025年股市大好下，房市處在價緩跌量急縮，關鍵在政策不在經濟。假設明年經濟依舊不錯，政策仍是決定價量關係的關鍵，未來要關心的是政策變化，「政策沒變，房市價量就不會改變，縱然經濟再好，都一樣！」

他也坦言，選舉年就是難預測，不過針對目前新青安已經有喊出2.0會再延長，目前1.0將於明年7月到期，他建議2.0等7月後再公布，「太早公布，大家就會等到7月後再去買，到時事情就會很大條。」意旨大家可能會集中在下半年進場。

他也分享2026年房市4大變數，一、國內外政經情勢，包括AI榮景或泡沫，關稅協議後續發展；二、房市政策，信用管制續行或新房市政策的推出；三、兩岸關係，美中關係變化牽動台海情勢及兩岸關係發展；四、市場供給有大量新屋完工潮，以及建商待售餘屋多。

不過他認為明年交易量會勝過今年。為什麼量不會續跌？他認為，景氣狀況不變，股市維持高檔，經濟還不錯下，消費者經過1年多的適應，不能買得已退場，能買得也會開始各自尋找到好的交易模式，所以量會穩在這裡。但前提是明年經濟如同今年，以及央行不再做其他政策，如有環境改變，價量關係也會有改變。

