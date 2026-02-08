房市瞭望》全台元月交易量出爐僅1.8萬棟 房市考驗將在第一季底

六都元月「建物買賣移轉棟數」出爐，總計18,237棟，月減8.3%，年漲28.1%。業者指出，今年春節落在二月導致和去年相比大增，但其實是「虛胖」，去年底由於大量新屋交屋潮挹注，使得去年12月買賣移轉棟數大增，但政府政策方向未變，房市仍是保守，預估真正考驗將落在第一季底、第二季時。

六都地政局公布建物買賣移轉棟數，台北市元月買賣移轉棟數為2,128棟，月減8.7%，年增32.7%；新北市4,033棟，月減13.8%，年增40.6%；桃園市3,559棟，月減6.1%，年增27.6%；台中市3,509棟，月減11.2%，年增8.0%；台南市2,041棟，月減1.4%，年增47.9%；高雄市則為2,967棟，月減3.3%，年增26.7%。綜觀六都表現，全數呈現月減態勢，其中以新北市月減13.8%幅度最大；而年增率部分，台南市以47.9%的驚人增幅居冠，新北市年增40.6%次之。

六都會區2026年1月建物買賣移轉棟數變化

六都會區 2025年1月 2025年12月 2026年1月 月增減率 年增減率 台北市 1,604 2,331 2,128 -8.7% 32.7% 新北市 2,869 4,680 4,033 -13.8% 40.6% 桃園市 2,789 3,792 3,559 -6.1% 27.6% 台中市 3,249 3,951 3,509 -11.2% 8.0% 台南市 1,380 2,069 2,041 -1.4% 47.9% 高雄市 2,342 3,069 2,967 -3.3% 26.7% 合計 14,233 19,892 18,237 -8.3% 28.1%

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，元月六都買氣與上月相比全數下滑，主因是去年12月為傳統房市旺季，建商趕在年底前交屋，墊高去年底移轉棟數基期，邁入元月後，交屋量稍歇，加上打房政策持續發酵，自住客觀望心態濃厚，導致交易量能下滑。

至於相比去年大增，賴志昶解釋，今年元月有完整工作日，但去年春節於元月底開始，工作天數少，造成今年一月買氣看似與去年同期相比增幅大增，但其實是「虛胖」。永慶房屋研展中心副理陳金萍進一步解釋，由於年底是建商當年度建案交屋認列的最後期限，去年12月就在大量新屋完工交屋潮挹注下，整體交易量較11月大增25.0%，建物買賣移轉棟數表現拉尾盤，墊高基期。

至於台南、新北出現驚人年增幅，賴志昶說，除工作天數差異外，台南近期受惠於南科周邊熱區如永康、歸仁區，持續有新建案交屋挹注，支撐基本盤；新北市則因板橋、三重區等第一環行政區重劃區進入交屋高峰期，數據表現相對亮眼。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，元月年增率數據雖漂亮，惟央行第七波信用管制措施未見鬆綁，房貸水位緊繃問題依舊難解，加上經濟景氣變數仍多，目前交易量多來自於剛性需求與預售屋交屋支撐；展望2026年，隨著2月進入農曆春節與228和平紀念日等長假，工作天數減少，預估下月移轉棟數將面臨大幅修正，真正考驗將在第一季末至第二季登場，若價格未見明顯修正，或政府打房未見鬆綁，買氣恐難成長，房市預估仍將處於「量縮價盤」格局。

陳金萍補充，展望2026年後市，今年全球政經局勢變數多，全球經濟不確定性高，而國內房市面臨第七波選擇性信用管制續行的狀況下，加上市場供給量增，交易市況要由冷轉熱並不容易，目前市場交易仍以自住與首購族群為主力，預估2026年房市呈「價緩跌、量盤整」格局，價格仍是今年房市的交易關鍵。