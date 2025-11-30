房市瞭望》全台平均議價率上揚 11月交易量也回穩

國內推案王寶佳祭出殺價手段後，房仲業者觀察，全台平均議價率全數上揚，六都中以高雄、桃園、台南議價率增加最多，業者指出，隨著政府打房態勢明確，且信用管制措施未有鬆綁跡象，令房市逐漸往買方市場傾斜，消費者在價格上握有更大議價空間。



住商機構觀察內部成交資料，全台平均議價率全數上揚，六都中更以南二都議價空間無論是在空間或是年增都更為明顯，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，在政府信用管制與市場景氣下滑衝擊之下，買方觀望氣氛濃厚，同時消費者也不再盲目追價，致使過去「開價即成交價」的房市盛況已不復見另針對南部議價空間擴大。



台南高雄 議價率穩居一二



據統計，六都與全台議價率全面起漲，台北市今年1~10月成交案件平均議價率達13.7%，相較去年同期增加1.4個百分點；新北市議價率則從10.6%增至13.8%，增加3.2個百分點；桃園市議價率今年1~10月平均達15.0%，較去年增加4.1個百分點；在中南部方面，台中市議價率達12.5%，年增3.3個百分點；台南市今年1~10月平均議價率達16.9%，年增3.5個百分點；高雄市議價率更高達17.1%，為六都之冠，較去年大增4.3個百分點，也是六都最高。





住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雖然現在議價空間擴大，可視為房市回歸理性買盤的重要指標，尤其近期在政策緊鎖之下，不管是中古賣方或建商，勢必已難以將價格看成鐵板一塊，適度讓利幾乎已成市場共識。



11月買氣回溫 交易量小增3%



隨著議價空間增加，業者也發現，11月買氣回溫，全台交易量較10月小幅量增3%，據永慶房產集團統計，與10月相比，台北市月增2%，新北市月增3%，桃園市持平，新竹縣市量增6%，台中市月增8%，台南市與高雄市均成長1%。



永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，年底傳統購屋旺季來臨，加上近期隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，市場觀望氣氛轉淡，民眾看屋意願增加，且市場已逐漸向「買方市場」傾斜，為了加速成交，部分屋主願意調整售價，拉近與買方的價格認知差距，讓11月房市交易量較10月小增3%，顯示房市量能小幅回穩，並未呈現爆量成長。



不只是永慶房屋統計交易量回溫，住商不動產統計，11月交易量也回穩，北市月減7.1%，新北月減5.1%，桃園月增35%，台中月增30%，台南月減2.4%，高雄月減8.8%，全台月增0.7%，年減7.1%。



預售先降 成屋買氣仍未現



企劃研究室執行總監徐佳馨指出，延續10月份交易狀況，加上股市表現轉強，同時降價逐漸成為市場共識，11月買氣穩步向前，整體來看，桃園與台中賣壓不小，加上賣方降價讓買盤回穩，自用客戶歸隊，交易較上月明顯轉佳。