房市瞭望》全台房市急凍 這6個地方卻逆勢翻飛

國內房市受到央行祭出第七波選擇性信用管制影響，市場仍在寒冬，不過部分區域卻逆勢突圍，出現逆勢成長，業者指出，台北市大同區、萬華區、高雄市新興區、雲林北港、嘉義太保、嘉義市也都出人意料，表現亮眼。

前3季預售大減 成交量年縮近75％

永慶房產集團統計，今年前三季七都各行政區預售屋僅成交22,068件，較去年同期大幅縮減近75％，總銷金額也只剩下4600億元，和去年1.64兆元相比大減逾7成。不過，仍有部分區域逆勢成長，雙北的大同、萬華、新店、永和、高雄的新興都逆勢成長。

廣告 廣告

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，今年表現最亮眼的是高雄市新興區，成交量較去年成長近4成，主要是因為鄰近中央公園的指標建案推出，因此帶動成交量。除高雄市外，陳金萍說，台北市的大同、萬華，也因建商推出低總價的小宅新案，使得成交量不減反增；新北市新店區、永和區也因有新案推出，成交量也逆勢增加。

2025年1-9月七都預售交易量逆勢抗跌的行政區

縣市 行政區 2024年1~9月預售交易量(件) 2025年1~9月預售交易量(件) 年增幅 高雄市 新興區 339 470 +38.6% 台北市 大同區 254 305 +20.1% 台北市 萬華區 179 203 +13.4% 新北市 新店區 439 495 +12.8% 新北市 永和區 163 175 +7.4%

資料來源：實價登錄預售屋資料；永慶房產集團研究發展中心彙整。

台積電加持 雲嘉也逆風

除了預售屋有逆勢成長區，成屋也有部分區域逆勢成長，住商機構觀察，雲林北港、嘉義太保、嘉義市房價也逆勢成長，北港年成長近3成，。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，主要受惠於半導體龍頭台積電進駐嘉義科學園區替地方注入強心針，使價格具抗跌性。

近7成消費者 支持央行管制到明年

永慶房屋也對消費者調查，央行祭出第七波選擇性信用管制已上路滿一周年的實施情況，53％消費者認為第七波選擇性信用管制有助於抑制房價上漲，有將近6成的消費者認為，該政策對打擊投機炒作有幫助，有68%消費者支持第七波選擇性性用管制延續至明（2026）年。

永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，從去年下半年開始，全台房市受銀行房貸緊縮及央行祭出的第七波信用管制影響，交易量和房價都有所修正，今年也延續去年下半年較低迷的市況，房價也續呈小幅下跌的現象。投資客也因成本提高而減少進場頻率，整體交易結構更貼近自住需求，房市回歸供需基本面市場熱度明顯降溫，消費者也認同，央行政策有助於打擊投機炒作。