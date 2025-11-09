房市瞭望》六都10月交易近1.7萬件月增6% 房市進入盤整期

六都公布10月「建物買賣移轉棟數」合計近1.7萬棟，雖然較去年減少14%，卻比9月成長6%，全年移轉恐怕陷入26萬棟保衛戰，六都中又以新北市月成長幅度最高達14%。業者分析，交易量沒有再持續破底下探，有機會開始進入盤整期，接下來政策走向仍是影響房市信心的關鍵因素。



六都10月建物買賣移轉棟數16,989棟，年減幅度達14%，不過較上月增加6%，台北市10月建物買賣移轉棟數為1758棟，年減22%，新北市10月4204棟，年減僅4%且月增達14%，可能受到部分新案交屋帶動，桃園市3240棟，年減11%，台中市3766棟，年減8%，台南市1527棟，年減33%，高雄市2494棟，年減16%。





買氣未好轉 盤整氛圍確定



大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，全台房市依然受政策緊縮衝擊，整體買氣未有好轉。六都仍呈現量縮格局，全台都會區買氣仍呈現下滑，惟區域中古市場漸有出現降價趨勢，台北市10月買氣下滑，新北、桃園市買氣有撐，顯示高總價物件表現依然疲弱；至於南二都過去受半導體龍頭進駐影響而買氣蓬勃，惟投資風氣隨打房而散，過去漲多者也面臨買氣盤整風險。



住商不動產不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，整體市場盤整氛圍確定，今年應面臨全台買賣移轉動數27萬棟的保衛戰，提醒購屋人應評估自身財務狀況，並慎選置產地段，以免市場波動時，讓手中愛屋淪為負資產。



市場看跌 已成共識



信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，股市衝上2.8萬點，對於房市氛圍雖偏向正面，但過去一段時間房價漲多，加上政策仍偏向房貸資金緊縮，房市移轉量仍偏向清淡，房市交易量近期有逐漸落底的跡象，雙北市表現相對穩定，政策仍偏向緊縮的狀況下，房市就進入盤整階段，接下來政策走向仍是影響房市信心的關鍵因素。



永慶房屋研展中心副理陳金萍則認為，近期隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，民眾購屋信心受到激勵，觀望情緒稍減，首購、換屋等自住需求轉趨穩定，加上市場看跌未來房價已成共識，部分屋主開始調整心態、主動讓利，讓整體交易量呈現小幅回溫跡象，預期11至12月房市傳統旺季有望維持穩健格局。